Приложение агрегатора новостей Google News ("Google Новости") для Android может "съедать" гигабайты мобильного трафика. Предположительно, в этом виновата ошибка, из-за которой контент продолжает подкачиваться в фоновом режиме даже несмотря на включенную в настройках опцию "Загружать по Wi-Fi".

У одного из участников форума техподдержки Google News Help Forum программа сожгла более гигабайта за трое суток, у другого — израсходовала 7,64 ГБ за ночь. "Google News случайным образом использует несуразный объем фоновых данных, не уведомляя об этом пользователей, — сообщил сайту The Verge один из читателей, — Программа сожгла свыше 12 ГБ на моем телефоне, когда я спал, а Wi-Fi был отключен. В результате я потерял $75 за превышение квоты трафика".

На форуме Google жалобы на расточительность приложения начали появляться еще в июне. В сентябре модератор сообщества сообщил, что компания в курсе ситуации и работает над исправлением. Тем не менее, ошибка не устранена до сих пор.

Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, предлагают только одно решение: отключить загрузку данных в фоновом режиме и полностью удалить приложение из системы.