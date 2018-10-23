Компания Qualcomm анонсировала новую однокристальную систему Snapdragon 675, которая поможет смартфонам среднего класса обрести возможности, имеющиеся сейчас только у флагманских моделей. Разработка призвана улучшить игровые возможности устройств, обеспечить их поддержкой тройных камер и придать функции на основе искусственного интеллекта (включая разблокировку "по лицу").

В основе Snapdragon 675 лежат два вычислительных ядра Qualcomm Kryo 460 с тактовой частотой 2,0 ГГц и еще четыре маломощных с частотой 1,7 ГГц. В сравнении со Snapdragon 670, новая модель загружает игры быстрее на 30%, сайты — на 35%, утверждают в компании. Изготавливается процессор с соблюдением норм 11-нм техпроцесса LPP.

Платформа включает LTE-модем Snapdragon X12 (скорость приема данных — до 600 Мбит/с), графический ускоритель Adreno 612 6-го поколения, поддержку экранов с разрешением до Full HD+ (2520х1080 пикселей) и технологии быстрой зарядки Quick Charge 4+. ISP-чип обработки изображений Spectra 250L 2-го поколения позволит смартфонам, оснащенным Snapdragon 675, захватывать фото с разрешением до 48 мегапикселей, а также переключаться между тремя камерами: телефотообъективом, "широкоуголкой" и "суперширокоуголкой" с 5-кратным оптическим звумом.

Кроме того, реализована нативная поддержка портретного режима (боке) с HDR, съемки в суперзамедленном режиме 720p со скоростью 480 кадров в секунду, гибридного автовокуса, захвата 4K-видео со скоростью до 30 к/с.

За работу ИИ-функций отвечает многоядерный движок AI Engine. Как говорят в Qualcomm, он ускоряет работу приложений искусственного интеллекта на 50%. Лицо человека 675-я модель распознает в три раза быстрее, чем Snapdragon 670, а голос — точнее на 10%.

Релиз первых устройств с новейшим чипом Qualcomm намечен на I-й квартал 2019 года.