Команда разработчиков WhatsApp собирается усилить безопасность iOS-версии мессенджера. По сообщению WABetaInfo, следующая крупная версия привнесет поддержку биометрических функций Touch ID и Face ID, что позволит входить в приложение "по лицу" или отпечатку пальца.

Подтверждение личности будет запрашиваться каждый раз, когда пользователь открывает WhatsApp. Активировать эти функции можно будет в настройках.

Защита по Face ID станет доступна на новых "айфонах" — iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs и Xs Max. На более старых моделях с iOS 8 и выше, оснащенных датчиком Touch ID, пользователю понадобится приложить палец к сканеру.

Если Face ID или Touch ID недоступны, либо было сделано слишком много неудачных попыток входа, программа попросит ввести код защиты устройства. Новые функции безопасности внедрят и в iOS-версию WhatsApp Business для корпоративных пользователей, которая выйдет позднее.

Как отмечает WABetaInfo, новые функции все еще находятся в разработке, и когда их добавят в мессенджер, пока неизвестно. Также неясно, будет ли аналогичным образом усилена защита Android-версии WhatsApp.