Буквы, которые были выбраны для наименования новых "айфонов", iPhone XR (включая модель Max) и iPhone XS, не значат ничего — по крайней мере, в этом году. Об сообщил вице-президент по маркетингу Apple Фил Шиллер в беседе с Engadget.

При этом он пояснил, что буквы R и S значат лично для него (X читается как "десять"). "Я люблю машины и все, что быстро ездит, а R и S обычно используются для обозначения спорткаров, которые на самом деле является чем-то особенным", — сказал Шиллер. Например, этими же буквами обозначает свои модели Porsche, а у Mercedes-Benz имеются автомобили классов R-Class и S-Class.

Впрочем, иногда буквы в моделях "айфонов" действительно несут в себе какой-то смысл. На презентации iPhone 3GS в 2009 году Шиллер говорил, что буква S в конце означает speed ("скорость"), "поскольку это самый мощный, самый быстрый iPhone, который мы когда-либо делали". А два года спустя глава Apple Тим Кук объяснял, что S в iPhone 4S расшифровывается как Siri, что обозначает новую голосовую помощницу.

Компания перестала толковать названия с выходом iPhone 5S и 5C в 2013 году. Исключение было сделано для iPhone SE, вышедшего в 2016-м. Как говорил Шиллер, буквы SE означают Special Edition, то есть "специальное издание".