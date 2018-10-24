Компания Xiaomi анонсировала 2-е поколение геймерского смартфона Black Shark. Его максимальная конфигурация подразумевает наличие модуля оперативной памяти на 10 гигабайт, жидкостной системы охлаждения (состоит из двух трубок, заполненных жидкостью), и отдельного мобильного чипа Pixelworks, который "на лету" конвертирует SDR-контент в HDR (во многом как недавно вышедший в России Nokia 7.1).

Главное отличие Black Shark Helo от 1-го поколения в экране. ЖК-панель сменила AMOLED-матрица, диагональ — 6,01 дюйма с разрешением Full HD+ (1080х2160 пикселей). Частота обновления картинки осталась прежней — 60 Гц, сообщает GSMArena.

В качестве "сердца" смартфона выступил флагманский процессор Snapdragon 845. Сзади установлена двойная камера (12 + 20 мегапикселей, f/1.75), на лицевой стороне — 20-мп "фронталка" (f/2.2). Покупатели версии с 6 или 8 ГБ "оперативки" получат один аналоговый стик, владельцы максимальной 10-гигабайтной модели — два контроллера, которые можно прикрепить к обеим сторонам устройства и играть, не касаясь экрана. Имеется также выделенная кнопка для быстрого перехода в игровой режим.

Объем батареи — 4000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Также устройства обладает фронтальными динамиками, светящимся логотипом в виде буквы S с RGB-подсветкой на задней панели и боковыми полосами. 3,5-мм аудиовход для наушников, однако, у этой модели не предусмотрен.

Новинку начнут продавать в Китае с 10 ноября. Базовая версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 3199 юаней (~$460). За модель с 8/128 ГБ памяти просят 3499 юаней (~$505), с 10/256 ГБ — 4199 юаней (~$605).