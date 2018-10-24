Еще одна потеря для Facebook – из компании уходит сооснователь Oculus Брендон Ириб, об этом рассказал бизнесмен на своей странице в Facebook, написав уже привычные благодарности за совместную работу всей команде Oculus и Facebook, а также лично Марку Цукербергу. Мол настало время двигаться дальше, да и подустал за 20 лет работы без перерыва – всем спасибо.

Однако профильная пресса уверена, что виной всему разногласия относительно будущего компании. Вообще все это выглядит как массовое бегство основателей тех компаний, которые приобрел Facebook. Ириб один из тех, кто стоял у истоков Oculus VR, компании-разработчика Oculus Rift, едва ли не первой массовой гарнитуры виртуальной реальности.

Фирма появилась в 2012 году, даже запустила краудфандинговую компанию на Kickstarter. На первую версию собирали по $300, тогда удалось привлечь больше 2 млн за месяц. В 2013 устройство начали доставлять первым заказчикам, а уже в 2014 компанию выкупил Facebook почти за $2,5 млрд. Подробности – в программе Вести.net.