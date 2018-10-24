Motorola начала продавать наборы для самостоятельного ремонта смартфонов. На сайте компании уверяют, что сделала это первой в мире. Пока можно купить например комплект для замены батареи, он обойдется в $35-40 или комплект для замены дисплея, он стоит от 75 до 200 долларов в зависимости от модели.

За эти деньги пользователь получит фирменную запчасть, а также все необходимые для вскрытия устройства инструменты, в том числе отвертку, пинцет, присоску для отсоединения дисплея и множество пластиковых приспособлений для работы с защелками. Пример на 5 долларов дешевле можно заказать саму запчасть отдельно, если инструменты у вас уже есть. Подробности – в программе Вести.net.