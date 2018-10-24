Три вкладки вместо девяти — настолько радикальный редизайн провел Facebook в чат-приложении Messenger в новой, четвертой версии. Соцсеть анонсировала изменения погода назад на своей ежегодной конференции для разработчиков F8, сегодня же начинается постепенное обновление существующей версии на iOS и Android у всех пользователей.

В Messenger, интерфейс которого в последнее время многие критиковали за излишнюю сложность, останутся всего три вкладки. Основная — "Чаты" — представляет собой список бесед. Вторая — "Люди" — позволяет видеть, кто из контактов сейчас онлайн, а также публиковать и просматривать "истории". Третья — "Интересное" — предназначена для связи с использующими Messenger в целях общения с клиентами бизнесами, а также для встроенных игр.

Анонсируя обновление на мероприятии для прессы в Сан-Франциско, ведущий менеджер по продукту Messenger Стэн Чудновски признал: приложение уже не такое простое, каким было в самом начале. "Мы знали, что должны опять сделать его простым", — приводит его слова Engadget.

Теперь для того, чтобы отправить контакту фото или начать видеозвонок, достаточно будет горизонтально провести пальцем по чату с ним в общем списке — откроются кнопки для этих и других частых действий. При желании доступ к камере и звонкам можно получить и непосредственно из окошка переписки.

Изменятся в новой версии Messenger и возможности оформления: чаты можно будет персонализировать красочной градиентной заливкой. Также пользователи смогут настраивать вид "чат-пузырей" — отображаемых поверх приложений на Android ярлыков для быстрого возвращения к беседе. Появится и "ночная" схема оформления со светлым текстом на темном фоне.

При этом от каких-либо функций — например, "историй", Facebook отказываться не собирается. По словам представителей соцсети, отправляют "истории" в Messenger или просматривают их 300 млн человек ежедневно. Также по-прежнему будут доступны пользователям опросы, "вызовы" в играх и групповые видеочаты.