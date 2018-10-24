Британская компания Dyson, известная как производитель пылесосов, фенов, сушилок для рук и других бытовых электроприборов, построит в Сингапуре свою первую фабрику по производству электромобилей. Проект получил одобрение совета директоров на этой неделе. Возвести завод должны уже к 2020 году, а показать первую машину с электроприводом — в 2021-м, сообщает The Verge.

Dyson озвучила планы по выходу на автомобильный рынок в 2017 году. Как заявлял основатель фирмы Джеймс Дайсон, их электрический автомобиль будет "радикально отличаться" от моделей других производителей, включая Tesla, прежде всего за счет использования твердотельных батарей — меньших по размеру, быстрее заряжаемых и более энергоэффективных, чем литий-ионные.

На финансирование проекта было направлено 1 миллиард фунтов стерлингов ($1,34 миллиарда), еще столько же Dyson собиралась потратить на разработку инновационных аккумуляторов. Дайсон предсказал, что всего через несколько лет электрокары станут главным источником прибыли компании, а все прочие продукты Dyson отойдут на второй план.

Dyson планомерно движется к цели. Весной фирма вложилась в разработчика "батарей будущего" Ionic Materials, а летом инвестировала 84 миллиона фунтов стерлингов в технологический комплекс в Уилтшире, где около 400 инженеров трудятся над созданием электрокара.

На этой неделе гендиректор Dyson Джим Роуан, обращаясь к сотрудникам, заявил, что завод начнут строить в декабре. Сингапур был выбран из-за его доступа к быстрорастущим рынкам, квалифицированной рабочей силы и обширных связей с цепочками поставок. Вместе с этим было объявлено, что комплекс в Уилтшире пополнится 300 новыми проектировщиками.

У Dyson уже есть три локации в Сингапуре. Там, в частности, находятся фабрика по производству электродвигателей и научно-исследовательский центр, занимающийся разработками в сфере искусственного интеллекта.