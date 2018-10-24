Компания Apple обязалась убрать из следующего обновления операционной системы iOS "бьюти-фильтр", который автоматически сглаживает и высветляет кожу, смягчает тон и скрывает недостатки лица. Как следует из обзора The Verge, посвященного смартфону iPhone XR, исправление будет добавлено в версию iOS 12.1.

Владельцы iPhone XS еще в прошлом месяце заметили, что при съемке на фронтальную камеру их кожа получается размытой, а селфи выглядят "плоско" и неестественно. Во многом эффект пришелся не по душе из-за того, что отключить его никак нельзя.

В Apple говорят, что режима "бьютификации" в новых iPhone нет: за чрезмерное сглаживание автопортретов повинна новая функция Smart HDR, которая склеивает снимки, сделанные с разной экспозицией, в один, тем самым выравнивая тени и блики. В следующем обновлении работа Smart HDR будет исправлена, пообещали в компании.

Пока iOS 12.1 находится на стадии открытой бета-версии. Финальный релиз ожидается в течение ближайших недель.