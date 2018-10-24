Гендиректор Apple Тим Кук обрушился с критикой на компании, небрежно обращающихся с персональными данными пользователей. Не упоминая явно Facebook, Google и другие фирмы, бизнес-модели которых строятся вокруг сбора информации, топ-менеджер заявил, что торговля данными превратилась в "промышленный комплекс", а сами они стали оружием против людей и общества.

"Наша собственная информация — от обыденной до глубоко личной — обернулась как оружие против нас, — предупредил Кук, — Эти кусочки данных, безвредные сам по себе, тщательно собираются, соединяются, обмениваются и продаются".

В результате этого процесса "образуется цифровой профиль, позволяющий компаниям знать о вас больше, чем вы сами", и это называется "слежкой". Такое заявление сделал глава Apple, выступая на 40-й Международной конференции уполномоченных по защите данных и конфиденциальности (ICDPPC) в Брюсселе.

Вместе с этим Кук предупредил о "больших опасностях", которые несет в себе искусственный интеллект. "Чтобы ИИ был по-настоящему умным, он должен уважать человеческие ценности, включая приватность, — сказал он, — Если мы поступим неправильно, опасности будут большими".

Помимо этого, глава Apple поздравил страны Европы с "успешным внедрением GDPR" и выразил надежду, что подобные законы будут приниматься и в других регионах. "Настало время, чтобы остальной мир, включая мою родную страну, последовал вашему примеру", — сказал он.

GDPR, вступивший в силу 25 мая, обязывает любую компанию, работающую с персональными данными граждан Евросоюза, предоставить пользователям широкий контроль над их информацией вплоть до полного её удаления. Если оператора уличат в нарушениях регламента, то размер штрафа может составить 4% от его годового оборота.