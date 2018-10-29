Этот смартфон с обновленным дизайном первым в семействе Xperia оснастили изогнутым OLED-экраном, а для управления предусмотрели касания к граням корпуса. Помимо продвинутой камеры Motion Eye со сверхзамедленной съемкой стоит также отметить мощный флагманский процессор и батарею, поддерживающую стандарт USB Power Delivery, причем "железо" приправлено самым свежим софтом Android 9.0 Pie и функциями искусственного интеллекта. Вести.Hi-tech разобрались со всеми плюсами и минусами Sony Xperia XZ3.

Пожалуй, один из самых интересных за последние годы топовых смартфонов — Xperia XZ3 — компания Sony представила на берлинском шоу потребительской электроники IFA 2018. Отметим, что каждый ее флагман, выходящий раз в полгода, может похвастаться какими-то своими "фишками". Так, Xperia XZ2 (наш обзор здесь) c совершенно новым дизайном Ambient Flow, появившийся весной этого года, одним из первых на рынке получил мощнейший чипсет Qualcomm Snapdragon 845. А вот у Xperia XZ3, наряду с обновленным дизайном, "вишенкой на торте", без сомнения, стал OLED-дисплей, который до сих пор отсутствовал в широком ассортименте моделей Xperia.

Обзор Sony Xperia XZ3: технические характеристики

Модель: H9436

ОС: Android 9.0 (Pie) с фирменной оболочкой Xperia UI

Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845), архитектура ARMv8, 4 ядра Kryo 385 Gold (2,8 ГГц) + 4 ядра Kryo 385 Silver (1,8 ГГц), сопроцессор Hexagon 685 DSP

Графическая подсистема: Adreno 630

Оперативная память: 4 ГБ LPDDR4X

Память для хранения данных: 64 ГБ, UFS, гибридный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 512 ГБ)

Экран: 6 дюймов, OLED HDR, Quad HD+ (2880х1440 точек, 18:9), Triluminos, X-Reality, Dynamic Contrast Enhancement, плотность пикселей на дюйм 449 ppi, улучшение качества до HDR, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5

Основная камера Motion Eye: 19 МП, Exmor RS (оптический размер 1/2,3 дюйма, пиксель 1,22 мкм), широкоугольный объектив G Lens, ЭФР 25 мм, апертура f/2.0, 8-кратный цифровой зум, предиктивный гибридный автофокус (0,03c), светодиодная вспышка, сверхзамедленное видео 960 fps, видео 4К HDR

Фронтальная камера 13 МП, Exmor RS (оптический размер 1/3.06 дюйма), ЭФР 23 мм, апертура f/1.9

Интерфейсы: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (2,4 ГГц + 5 ГГц), Miracast, Google Cast, DLNA, NFC, USB Type-C (USB 3.1 Gen. 1, 5 Гбит/с, OTG)

Сеть: GSM/GPRS/EDGE (2G), UMTS HSPA+(3G), LTE (4G) Cat.18 (до 1.2 Гбит/с)

Гибридный слот: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF)/microSD

Звук: LDAC, aptX, DSEE HX, High-Resolution Audio, Clear Audio+, S-Force Front Surround

Навигация: GPS/ГЛОНАСС, A-GPS

Сенсоры: акселерометр, датчики освещенности и приближения, гироскоп, компас (датчик Холла), дактилоскопический сканер

Аккумулятор: несъемный, 3 330 мА*ч, Smart Stamina, универсальная зарядка USB Power Delivery (USB PD), адаптивная зарядка Qnovo, функция Battery Care, беспроводная зарядка (Qi)

Особенности: пыленепроницаемость и влагозащищенность (IP65/IP68)

Габариты: 158х73х9,9 мм

Вес: 193 г

Цвет: черный, белое серебро, изумрудный лес, бордо

Обзор Sony Xperia XZ3: дизайн, эргономика

Элегантный безрамочный дизайн Xperia XZ3 подчеркивает изогнутое 3D-стекло на передней и задней панелях, плавно стекающее на 3-мм алюминиевую раму.

Концепция Ambient Flow, где на смену строгим граням пришли плавные линии, а острые углы напрочь отсутствуют, получила здесь свое дальнейшее развитие. Так что Xperia XZ3 и выглядит, и ощущается в руке гораздо изящнее предшественника – Xperia XZ2. Толщину корпуса удалось уменьшить с 11,1 мм до 9,9 мм, правда, за счет увеличения диагонали дисплея (5,7 дюйма до 6 дюймов) чуть выросли ширина (с 72 мм до 73 мм) и высота (со 153 мм до 158 мм). При этом, отношение площадей дисплея и передней панели выросло на 11% и достигло 80%. Впрочем, вес нового флагмана хотя и уменьшился, но не на много – с 198 г до 193 г. Разработчики пеняют не только на уникальный фото-модуль Motion Eye, но и на тяжелую раму из алюминиевого сплава 7000 серии, а также защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 увеличенной толщины. В Sony говорят, что корпус выдерживает падение с высоты 1,5 м, но проверять этот факт, помня о стоимости "металлостеклянного сэндвича", почему-то не захотелось.

Для нового флагмана приготовили четыре окраса — черный, "белое серебро", "изумрудный лес" и "бордо".

На тест нам достался девайс в расцветке "белое серебро", которая красиво бликует на свету, меняя оттенки в зависимости от освещения. При этом, отпечатки на стекле здесь менее заметны, а качественное олеофобное покрытие с обеих сторон позволяет буквально одним жестом их удалять. Вот только само стекло осталось таким же скользким, так что на ровной поверхности смартфон глиссирует, как мыло по кафелю.

Корпус Xperia XZ3 традиционно сертифицировали на соответствие стандартам IP65/IP68, что, обещает полную пыленепроницаемость (IP6x), защиту от струй воды под низким давлением (IPx5) и даже работу в погруженном режиме на глубине более одного метра (IPx8). Новый флагман не боится ни проливного дождя, ни случайного мытья под краном, а вот от других экспериментов, связанных с приводнением смартфона, стоит воздержаться.

На верхней плашке слева от декоративной решетки "разговорного" динамика, который дает стереозвучание в паре с "мультимедийным, находится светодиодный индикатор зарядки/событий, а справа — объектив фронтальной камеры, а также датчики приближения и освещенности.

Сенсорным кнопкам панели управления ("Назад", "Домой" и "Недавние приложения"), представленных пиктограммами "треугольник", "кружок" и "квадрат", отвели традиционное место в нижней части экрана. Плашка под дисплеем украшена логотипом Sony. При этом, на стыке защитного стекла и алюминиевой рамы притаилось вытянутое отверстие для решетки "мультимедийного" динамика.

Нижний торец корпуса занят отверстием под "разговорный" микрофон и разъемом USB Type-C для зарядки/синхронизации с поддержкой интерфейса USB 3.1 (Gen. 1, 5 Гбит/с).

Отверстие для второго микрофона (шумоподавления) и герметично закрывающийся слот облюбовали для себя верхний торец. После каждого открывания крышки слота (заметим, без всяких дополнительных приспособлений и инструментов) выполняется перезагрузка смартфона. На крышке закреплен лоток на две места, одно из которых выделено для первого модуля идентификации абонента формата nanoSIM (4FF), а другое — для альтернативной установки второго модуля идентификации абонента (опять же формата nanoSIM) и карты памяти microSD.

Левое ребро у Xperia XZ3 пустует.

Вокруг тонкой кнопки включения/блокировки, что на правом ребре, собрали не менее изящные качельку регулировки громкости и клавишу управления камерой.

На задней панели вертикально расположили модуль инфракрасного RGBС-сенсора, светодиодную вспышку, датчики лазерного дальномера, а также объектив тыловой камеры. При этом, область антенны NFC отметили соответствующим логотипом.

Поскольку в новом дизайне задняя панель корпуса не плоская, а изогнута "лодочкой", сужающейся по краям, ультразвуковой дактилоскопический сканер на тонкой кнопке питания-блокировки просто не уместился. Став емкостным, он переехал на заднюю панель, причем оказался практически на ее середине. Поэтому, когда берешь смартфон в руку и хочешь его разблокировать, то палец уверенно ложится на объектив камеры. Разработчики обосновали такое положение сканера, проведенными среди пользователей опросами. Оказывается, надо просто "правильно" брать в руку смартфон для разблокировки, когда он лежит экраном вниз, чтобы затем сразу начать набирать текст на клавиатуре. Увы, за небольшое время тестирования переучиться хорошим манерам от Xperia так и не удалось.

Область под круглой емкостной площадкой сканера отвели для кольца беспроводной зарядки,

а нижнюю часть стеклянной задней панели украсили логотипом Xperia.

Большое внимание в новом флагмане уделили управлению одной рукой, причем, наряду с проверенными решениями, впервые анонсировали новую технологию Side sense, о которой подробно чуть ниже.

Обзор Sony Xperia XZ3: экран

Безусловно, "вишенкой на торте" у Xperia XZ3 стал его экран. Наконец-то, флагман Sony получил OLED-матрицу, в которой нашли применение технологии из популярных телевизоров Bravia, делающих изображение высококонтрастным, с яркими оттенками и хорошей детализацией в расширенном динамическом диапазоне (HDR). Кстати, с помощью X-Realty for mobile улучшается отображение и обычного SDR-контента. Как уже отмечалось, OLED-дисплей, занимающий 80% лицевой площади смартфона, закрыт 3D-стеклом Corning Gorilla Glass 5 с качественным олеофобным покрытием. На 6-дюймовом "высоком" экране (соотношение сторон 18:9), где на удивление обошлись без модной "челки", обеспечивается нестандартное разрешение – QHD+ (2880х1440 точек) и плотность пикселей на дюйм 449 ppi. Из набора фирменных технологий, помимо X-Realty for mobile, традиционно представлены Triluminos и Dynamic Contrast Enhancement.

Уровень яркости выбирается вручную или автоматически ("Адаптивная яркость"). В случае контроля подсветки, тайм-аут экрана автоматически продлевается, если устройство находится в руке. Интенсивность фильтра синего цвета в "Ночном режиме", включаемого в заранее выбранное время, регулируется вручную.

Три режима для цветовой гаммы ("Профессиональный", "Стандартный" и "Предельной яркости") позволяют выбирать между сочными красками и более спокойными оттенками. Ручная регулировка цветовой температуры экрана ("Баланс белого") делает колер экрана более теплым или наоборот, холодным. А вот четкое и естественное изображение при воспроизведении видео обеспечивается вовлечением в процесс технологии X-Reality for mobile.

Пользоваться смартфоном в перчатках позволяет активация соответствующей опции в разделе "Экран", которая увеличивает чувствительность сенсорного слоя. Программа AnTuTu подтвердила 10-пальцевый мультитач сенсорного экрана. Заметим, что OLED-матрица позволила реализовать функцию постоянно включенного экрана (Always On Display).

Теперь на экран блокировки предлагается выводить не только часы и уведомлениями, но также цветные изображения, включая фотографии с камеры, привязанные к конкретному местоположению. Кроме того, там же может отображаться цветная обложка альбома во время воспроизведения треков плеером "Музыка".

Обзор Sony Xperia XZ3: камеры

Поскольку Xperia XZ3 все же еще не Premium, то в Sony решили оставить его без дуэта камер. Решение спорное, но опять же вполне объяснимое. Короче говоря, новому флагману в наследство от Xperia XZ2 досталась все та же камера Motion Eye, но уже с обновленным интерфейсом приложения, и, как утверждают, улучшенными алгоритмами съемки. Напомним, что для ее 19-мегапиксельного сенсора (оптический размер 1/2.3 дюйма, размер пикселя 1.22 мкм) выбрали объектив G Lens c эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 25 мм и апертурой f/1.8. Максимальное разрешение снимков для классического (4:3) и широкоэкранного (16:9) соотношения сторон составляет 5056х3792 точки (19 МП) и 5504х3096 точек (17 МП, по умолчанию), соответственно.

В тыловом фото-модуле также используется светодиодная вспышка и 5-осевая электронная стабилизация изображения SteadyShot. Гибридный автофокус обеспечивает быстрое наведение на резкость в разных условиях освещения, а функция следящей фокусировки помогает постоянно держать в поле зрения движущийся объект. Некоторые фото с тылового фото-модуля можно посмотреть, например, здесь.

Функции искусственного интеллекта (ИИ) проявляются в "умных" технологиях, таких, например, как предиктивный автофокус, распознавание улыбки, интеллектуальный запуск. В последнем случае, для быстрого начала съемки внезапного события надо просто успеть вытащить смартфон и направить камеру (в альбомной ориентации) на объект.

Фронтальной камере достался 13-мегапиксельный сенсор Exmor RS (оптический размер 1/3.06 дюйма), а широкоугольный объектив с ЭФР 23 мм получил апертуру f/1.9. Предельное разрешение снимков – 4160х3120 (13 МП, 4:3).

Обе камеры умеют записывать видео в качестве Full HD. При этом, тыловой фото-модуль обеспечивает частоту кадров не только 30 fps, но и 60 fps. Кроме того, он умеет снимать ролики с разрешением 4К UHD (3820х2160 точек)@30 fps. В этом случае, альтернативой кодеку H.264/AVC выступает более продвинутый — H.265/HEVC.

Как уже отмечалось выше, для фото-модулей Xperia XZ3 обновили интерфейс приложения. В верхней части экрана видоискателя находятся пиктограммы для смены камеры (основная – фронтальная), перехода к настройкам, регулировки яркости и контрастности (или HDR), выбора пропорции сторон, а также режимов вспышки и таймера. Переключение между "Фото" и "Видео" выполняется свайпами в нижней части экрана. Там же находится пиктограмма для запуска съемки (спуска затвора) и значок "Режим", отсылающий к 9 дополнительным приложениям, в том числе "Селфи-портрет", "Боке", "Художественный эффект", "Вручную". При этом, иконка режима, выбранного последним, будет отображаться чуть выше. Это удобно для его быстрого запуска.

Воспользоваться опцией HDR можно только в ручном режиме, где также предлагается самому определиться с фокусировкой, а также значениями выдержки, светочувствительности ISO (до 12 800 фото, до 4000 видео), ступенями экспокоррекции и пресетами баланса белого. Напомним, что инфракрасный RGBС-датчик помогает правильно скорректировать баланс белого. Для получения креативных селфи есть возможность зеркалировать изображение, а также размывать фон и применять различные "косметические" эффекты для виртуального макияжа.

Для получения боке при съемке тыловой камерой необходимо выдержать ряд условий, в частности, расстояния до объекта съемки и фона.

В число дополнительных приложений входит "Замедленная съемка", которая, простите за тавтологию, позволяет выполнять сверхзамедленную (960 fps) или просто замедленную (120 fps) съемку, причем, как c качеством HD (1280x720 точек), так и Full HD (1920х1080 точек). "Скорострельность" 960 кадров в секунду — "фича", конечно, уникальная, но для большинства пользователей практического значения не имеющая.

Куда более народным является режим "AR-эффект", который помогает делать забавные снимки с введением в них элементов дополненной реальности.

Не потеряло актуальности в новом флагмане и приложение "Конструктор 3D-моделей", которое использует фирменный алгоритм Sony для четырех режимов сканирования (головы, лица, еды и произвольной формы). При этом, функция трехмерного сканирования лица для создания соответствующего аватара работает не только с тыловой, но и с фронтальной камерой.

Обзор Sony Xperia XZ3: звук

Аудиотехнологии от Sony, как всегда, на самом высоком уровне. Так, для создания стереоэффекта "мультимедийный" динамик трудится на пару с "разговорным". При этом, за эмуляцию с их помощью объемного звучания отвечает функция S Force Front Surround. Для восстановления обрезанных частот MP3-файлов с низким битрейтом на проводных наушниках оказывается полезной функция DSEE HX. Опцию ClearAudio+ в ручном режиме заменяет 5-полосный эквалайзер с пресетами. В свою очередь, динамический нормализатор выравнивает громкость разных аудио-треков или видеозаписей.

Вполне освоилась на флагманах теперь и система DVS (Dynamic Vibration System), которая заставляет смартфон вибрировать в такт музыке, видео или игре, создавая еще и осязательный эффект. Интенсивность тактильной отдачи настраивается индивидуально для каждого приложения.

Поскольку на корпусе отсутствует 3,5-мм коннектор, в комплект с новым флагманом включили переходник с USB Type-C. В настройках, как обычно, предусмотрена опция оптимизации качества звука в наушниках. При использовании беспроводных Bluetooth-аксессуаров, поддерживающих кодеки LDAC или aptX HD, обеспечивается высокое качество звука (Hi-Res Audio).

Обзор Sony Xperia XZ3: начинка, производительность

Компания Qualcomm явно не поспевает за обновлением флагманов Sony, поэтому Xperia XZ3 пришлось снова довольствоваться Snapdragon 845, который уже отметился в топовых моделях Xperia предыдущего поколения. Напомним, что восемь вычислительных ядер Kryo 385 разбиты на два кластера, один из которых тактируется частотой до 2,8 ГГц, а другой – до 1,8 ГГц. Помимо графического ускорителя Adreno 630 (Open GL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan, DirectX 12), на кристалле также интегрированы сигнальные процессоры Hexagon 685 DSP и Qualcomm Spectra 280 (ISP). Новый LTE-модем X20 (LTE Cat.18) позволяет принимать данные в сотовых сетях с максимальной скоростью 1,2 гигабита в секунду. Также обеспечивается поддержка Wi-Fi 802.11ad, Bluetooth 5.0 и Quick Charge 4/4+. Конфигурацию Xperia XZ3 дополняют всего 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. По нынешним временам хвалиться таким объемом уже не получится.

Тестирование Sony Xperia XZ3. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Sony Xperia XZ3. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Sony Xperia XZ3. Результаты в бенчмарке 3DMark

Количество выбитых "виртуальных попугаев" на AnTuTu позволило Xperia XZ3 войти в дюжину самых "скорострельных" смартфонов. А вот на игровом бенчмарке 3DMark результат оказался на ступеньку ниже. Впрочем, можно не сомневаться, что подавляющее большинство "тяжелых" игр Xperia XZ3 потянет на максимальных настройках.

Размер хранилища на базе быстрой памяти типа UFS составляет 64 ГБ и без труда расширяется картой памяти microSD/HC/XC объемом до 512 ГБ, для которой предусмотрено место на комбинированном лотке. Кроме того, технология USB-OTG позволяет подключать к аппарату обычные USB-флэшки.

С точки зрения беспроводных коммуникаций в новом флагмане, похоже, ничего не изменилось: доступны самые востребованные в России частотные диапазоны 4G LTE-FDD — b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц), при этом, пока трудно рассчитывать на поддержку заявленного гигабитного мобильного интернета (Cat. 18, 1.2 Гбит/с). Кроме того, в наборе присутствуют Wi-Fi 802.11 aс/b/g/n/ (2,4 и 5 ГГц), Miracast, Google Cast, DLNA, Bluetooth 5.0 и NFC.

Интерфейс NFC будет полезен в первую очередь для платежного сервиса Google Pay. А вместе с соответствующим приложением, он, например, подскажет баланс транспортных карт "Стрелка" и "Тройка".

В числе спутниковых систем, используемых для определения местоположения и навигации, также значатся GPS и ГЛОНАСС. Кроме того, доступен режим координации по Wi-Fi и сотовым сетям (A-GPS).

Обзор Sony Xperia XZ3: автономность

Емкость несъемной батареи Xperia XZ3 оказалась немного больше, чем у флагмана предыдущего поколения Xperia XZ2 — (3 330 мА*ч против 3 180 мА*ч). К тому же, новая модель поддерживает стандарт USB PD (USB Power Delivery), на который намечен переход новых смартфонов, поскольку он не только универсальный, но также более энергоэффективной и безопасный. Но вот соответствующий адаптер (USB PD) в комплект почему-то не включили. Кстати, чтобы использовать встроенную беспроводную зарядку Qi (Wireless Power Consortium), то, например, 9-ваттную док-станцию WCH20 также придется докупать отдельно.

Набор тестовых видеороликов в формате MP4, с качеством Full HD и QHD+, на полной яркости крутился непрерывно в течение примерно 9 часов. Довольно неплохо.

Для ухода за батареей предназначены технология адаптивной зарядки от Qnovo и функция Battery Care, активация которых увеличивает срок службы аккумулятора. При этом, использование "умных" режимов энергосбережения Stamina и Ultra Stamina существенно продлевает автономность смартфона.

Обзор Sony Xperia XZ3: особенности программного обеспечения

Прямо "из коробки" смартфон Xperia XZ3 работает под управлением новейшей версии операционной системы Android 9.0 (Pie) с фирменной оболочкой Xperia UI, в которой к оригинальному интерфейсу подошли достаточно бережно. Как и в стоковом Android, здесь есть меню приложений и отдельные экраны с ярлыками программ. Шторка уведомлений с быстрыми переключателями, как обычно, вызывается свайпом сверху вниз. Тап с удержанием на иконке приложения приводит к появлению меню быстрого доступа с часто используемыми функциями этой программы.

В настройках главного экрана все также осталось по-прежнему: здесь предлагается поменять тему и обои, размер и сетку значков, определиться с лентой Google и типом перехода между экранами и т.д.

Хотя защита девайса с помощью биометрических опций мало эффективна, для быстрой разблокировки смартфона удобно, например, использовать дактилоскопический сканер (до 5 отпечатков пальцев). Что же касается распознавания лица, то его можно реализовать с помощью стандартной опции разделе настроек Google Smart Lock.

В настройках 6-дюймового смартфона предусмотрен обычный режим управления одной рукой, позволяющий уменьшить отображаемую область экрана и перемещать ее по вертикали.

Одной из "изюминок" Xperia XZ3 стала технология, также призванная упростить работу с девайсом одной рукой. Не без помощи функций искусственного интеллекта интерфейс Side sense пытается предугадать, какие приложения могут понадобиться в данный момент, чтобы удобно разместить их для быстрого доступа. Все что нужно сделать — дважды коснуться любой боковой грани экрана. На практике эта удобная вроде бы "фича" оказалась несколько капризной, то вообще не реагируя на двойные тапы, то проявляясь без всякого спроса.

Кстати, в настройках Side sense можно, например, задать не только положение сканера (с правой, левой или с обоих сторон), но также скорость двойного касания и длину перемещения (для возврата к предыдущему экрану).

Обзор Sony Xperia XZ3: покупка, выводы

Ориентируясь в основном на проверенные решения, в флагманах от Sony постоянно экспериментируют с новыми технологиями. В Xperia XZ3 уточнили концепцию дизайна Ambient Flow, хотя главной "фишкой" нового флагмана стал, конечно, великолепный OLED-экран с разрешением QHD+ и поддержкой HDR. На нем же решили опробовать необычный интерфейс для управления смартфоном одной рукой – Side sense. Высокий класс топового девайса в пылеводонепроницаемом корпусе (IP65/IP68) подтверждает флагманская производительность, хорошая автономность, до сих пор уникальная камера Motion Eye, а также качественный звук в тандеме с вибрациями DVS. Свежей приправой ко всему топовому "железу" стала OC Android 9.0 (Pie), ну и, разумеется, функции ИИ.

С другой стороны, новый флагман предлагает смириться не только с альтернативной установкой nanoSIM и карты памяти microSD, но также отсутствием 3,5-мм аудио-коннектора. К тому же, при поддержке универсальной зарядки USB PD, в комплекте не оказалось соответствующего адаптера.

Что же касается цены, то на старте продаж Xperia XZ3 оценили в 69 990 рублей. За такие деньги от конкурентов явно отбоя не будет. Не говоря уже о флагманах из Поднебесной, даже Samsung Galaxy S9+ (наш обзор здесь) с теми же объемами оперативной и встроенной памяти обходится дешевле (66 990 рублей). Так что, если не слишком "горит", то с покупкой Xperia XZ3 стоит повременить.

Итоги обзора Sony Xperia XZ3

Плюсы:

Приятный эргономичный дизайн

Флагманская производительность

"Высокий" OLED HDR QHD+ экран

Интерфейс Side Sense

Камера Motion Eye

Хорошая автономность

Качественный звук плюс технология DVS

Пылеводонепроницаемый корпус (IP65/IP68)

ОС Android 9.0 (Pie) и функции ИИ

Минусы:

Отсутствие 3,5-мм аудио-коннектора

В комплекте нет адаптера USB Power Delivery

Альтернативная установка nanoSIM или карты памяти microSD

Высокая цена