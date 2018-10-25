Власти Москвы подготовили поправки к новому законопроекту о такси, согласно которым агрегаторам ("Яндекс.Такси", "Везет" Uber, Maxim, Gett и другим) будет запрещено самим устанавливать тарифы на проезд пассажиров. В департаменте транспорта считают, что цены должны определять перевозчики.

Планируется, что таксопарки будут передавать тарифное меню агрегаторам, а те — размещать его в открытом доступе. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителей ведомства.

В том, чтобы единолично устанавливать тарифы, заинтересованы перевозчики — так они смогут повысить рентабельность. Если им дадут такую возможность, цены на поездки в такси станут выше, что приведет к сокращению рынка, прогнозируют аналитики.

Сейчас тарифы перевозчиков фактически не могут быть выше тарифов агрегаторов. Они могут согласиться с предложенной ценой за поездку либо отказаться.

В "Такси Москва" (бренд "Мостакси") полагают, что в случае принятия поправок на рынке сложится "более здоровая конкуренция": пользователь сможет выбрать, с каким перевозчиком и по какой цене он хочет совершить поездку. Агрегаторы настроены иначе: представители InDriver заявили, что предложение "приведет к росту цен для пассажиров", а в Maxim назвали схему "абсурдной и нежизнеспособной".