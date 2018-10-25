Компания Google обяжет производителей регулярно выпускать для своих Android-устройства патчи безопасности, включающие исправления ошибок и защиту от эксплойтов. Согласно новому лицензионному договору, смартфоны и планшеты, вышедшие после 31 января 2018 года, должны получать программные обновления в течение как минимум 2-х лет.

В течение первого года после релиза вендор обязан предоставить "по меньшей мере четыре обновления безопасности", для второго года минимальное количество релизов не установлено. Эти правила касаются популярных моделей, которые были активированы не менее чем 100 тысячами пользователей. С 1-го января 2019 года они станут обязательными для любых Android-устройств. Такие требования прописаны в новом контракте Google с партнерами, копия которого оказалась в распоряжении The Verge.

Новые правила довольно жесткие по сравнению с тем, что было раньше. Теперь поисковик требует, чтобы к концу каждого месяца Android-устройства были защищены от всех уязвимостей, обнаруженных более 90 дней назад. Если производитель не выпустит исправление вовремя, Google может придержать лицензирование операционной системы для его будущих устройств.

Дефрагментация (разрозненность версий) — главная проблема Android, с которой ОС столкнулась еще до официального релиза в 2008 году. По данным IDC, за 2017-й было продано 1,25 миллиарда Android-устройств, однако лишь очень малая их часть используют актуальной версию ОС. Нередко производители откладывают выпуск программных обновлений, чтобы использовать свежую версию Android в качестве маркетингового преимущества при рекламе новинок.