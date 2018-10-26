Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, наконец-то реализовал существующую у конкурентов уже не первый год функцию: стикеры. Наборы "наклеек" от команды мессенджера и сторонних дизайнеров постепенно станут доступны пользователям приложения на Android и iOS в ближайшие недели.

Сторонние разработчики также смогут добавлять в WhatsApp собственные стикер-паки — правда, размещать их придется в магазинах приложений Google Play или App Store как отдельные приложения. После установки такого приложения пользователем стикеры станут доступны в WhatsApp благодаря новому API.

Стикеры, считают в WhatsApp, позволят полнее выразить свои эмоции тем, кому для этого не хватает уже доступных в мессенджере "гифок" от сервиса Giphy или штатных эмодзи. Для отправки стикера в строке создания сообщения появится новая кнопка. Нажав ее, можно выбрать наклейку или добавить в свою коллекцию новый набор.