Сегодня в США, Великобритании, Германии и ряде других стран мира, включая Россию, поступил в продажу новый смартфон Apple — iPhone XR. В этом обзоре выясним, на какие компромиссы Apple пришлось пойти, чтобы сделать новинку более доступной, чем топовые модели. Спойлер: компромиссы эти не очень большие, более того, есть у XR перед XS и как минимум одно очевидное преимущество.

Айфоны с разноцветными полосами на экранах, со сплющенным алюминием на углах, с растрескавшимися задними панелями, старенькие iPhone 5 (и даже 4s) — каких только доказательств притягательности устройств с надкусанным яблоком (и, одновременно, беззастенчивой дороговизны их более новых моделей) не увидишь в столичном метро (как, впрочем, и в метро любого города на этой планете).

Отдать 88 000 рублей — даже для преуспевающей Москвы это почти две месячных медианных зарплаты — за новый iPhone XS или влезать ради него в кредит на пару лет готовы очень немногие. В этом году в Apple пытаются запустить цикл массового обновления "айфонов" теми пользователями, кто не считает разумным тратить на карманный коммуникатор почти 1200 евро. Метод: выпустить более доступную (и частично компромиссную в плане функциональности) модель, iPhone XR ("десять эр"). Так что же "яблочная" предлагает россиянам за не такую огромную, но все равно впечатляющую сумму: 870 евро.

Обзор iPhone XR: дизайн и материалы

С пары метров отличить повернутый "лицом" iPhone XR (65, 69 и 78 тысяч рублей за версии с 64, 128 и 256 ГБ памяти в официальной рознице) от прошлогоднего iPhone X или вышедшего в конце сентября iPhone XS трудно. Дизайн аналогичный: "бескрайний" экран с челкой, в которой та же система камер и инфракрасных осветителей TrueDepth для работы FaceID, металлическая рама, стекло на задней панели. Отличаются размеры — XR больше (150,9 х 75,7 х 8,3 мм). И по ширине, и по высоте, и по весу (194 грамма) он находится примерно посередине между XS и XS Max, при этом на 0,6 мм толще.

Если положить рядом "флагманский" iPhone XS Max и "доступный" XR, невооруженным глазом видно еще одно отличие: рамки вокруг дисплея у XR шире (примерно 4 мм против 3 мм).

Наконец, новая конструкция дисплея заставила cместить порт Lightning от центра корпуса ближе к задней панели, нарушив симметрию.

Самое красивое в XR — четыре ярких цвета задней панели на выбор: желтый, голубой, коралловый и красный, неплохи и два классических (черный и белый). Чтобы цвет был максимально насыщенным, изнутри на стекло нанесены семь слоев краски.

Голубой и желтый оттенки практически такие же, как использовались в iPhone 5с, "коралловый" — скорее не розовый, а немного приглушенный белым оранжевый в сочетании с практически медного цвета рамкой, красный — глубокий и сочный, в духе Ferrari, белый и черный тоже глубокие и насыщенные. Вообще, если проигнорировать широкие рамки вокруг дисплея, дизайн у XR получился, на мой взгляд, даже привлекательнее, чем у флагманских XS.

Пара слов о материалах корпуса: для рамы и окантовки объектива камеры использован алюминий (надежно покрасить сталь во все эти цвета было бы проблематично), для фронтальной панели — как и в XS, ударопрочное стекло последнего поколения, для задней — чуть менее надежное стекло поколения предыдущего. Корпус iPhone XR защищен от воды и брызг в соответствии со стандартом IP 67, то есть новый смартфон не пострадает, если погрузить его на срок до получаса на глубину до одного метра. При этом гарантией повреждения от воды не покрываются, но вероятными они станут, только если герметичность корпуса нарушится в результате внешних механических воздействий или старения материалов (а такое возможно — например, изолирующая SIM-слот резинка на моем iPhone X пришла в негодность менее, чем за год).

Обзор iPhone XR: экран и звук

6,06-дюймовый (без учета скруглений по углам) дисплей iPhone XR вызвал в момент анонса у некоторых нешуточное возмущение: как так, премиальный телефон с большим экраном, а разрешение даже не дотягивает до FullHD?! Да, цифры 1792×828 не впечатляют, но плотность пикселей на дюйм здесь такая же, как была у всех компактных 4,7-дюймовых iPhone начиная с iPhone 6: 326 ppi. Без лупы различить отдельные пиксели не представляется возможным, использовать iPhone с VR-гарнитурами — сценарий довольно экзотический, так что "лишние" пиксели только попусту расходовали бы заряд батареи.

Так что перед нами просто очень качественный (контрастность 1400:1, автоматическая подстройка цветовой температуры True Tone, расширенный цветовой охват P3, яркость до 625 нит), хотя и далеко не сверхчеткий, LCD IPS дисплей. В сравнении с OLED-экраном iPhone XS Max у XR чуть меньше максимальная яркость, чуть более теплые цвета и картинка сильнее тускнеет при взгляде под углом. Но при нормальном использовании отличить экраны "старшего" и "младшего" новых айфонов, даже выведя на них одно и то же изображение, непросто.

На двух фото выше яркость обоих дисплеев установлена на максимум, функции True Tone, Night Shift и автоподстройка яркости отключены

По характеристикам LCD-дисплей iPhone XR почти идентичен экрану iPhone 8, но систему подсветки полностью переработали ради нового дизайна в духе iPhone X. Именно из-за этого у iPhone XR смещен относительно середины корпуса порт Lightning, рамки шире, чем у многих китайских клонов iPhone X а толщина — 8,3 мм — больше, чем у любого из iPhone за последние 4 года. А еще у него нет 3D Touch. Вместо этого для быстрого включения фонарика или камеры с экрана блокировки и в некоторых элементах пункта управления используется долгое нажатие. Для того, чтобы перемещать курсор в уже набранном тексте, нужно нажать и удерживать пробел на клавиатуре. Все эти действия, как и в случае с 3D Touch, сопровождает тактильный отклик.

C поддержкой HDR у iPhone XR все немного запутанно. Формально у него не HDR-экран — нативной поддержки 10-битной глубины цвета нет. В то же время, в спецификациях указано, что смартфон поддерживает контент в форматах HDR10 и Dolby Vision. Скорее всего, используется конвертация 10-битного контента в 8-битный, что позволяет максимально приблизить результат на экране к идеалу, возможному только на OLED-экранах iPhone X, XS и XS Max.

Как и старшие модели, iPhone XR оснащен обновленными динамиками, играющими четко, громко и создающими ясную стереокартину. Когда смотришь видео на YouTube, играешь или слушаешь подкасты, необходимости использовать наушники не чувствуешь, да и незатейливую музыку вполне можно послушать. В комплекте обычные наушники EarPods с разъемом Lightning, а вот положить в коробку переходник на аналоговый аудиоразъем Apple в этом поколении смартфонов пожадничала. Впрочем, для вывода с iPhone звука на качественные проводные наушники все равно по-хорошему требуется предусилитель — через "донгл" с его копеечным цифро-аналоговым преобразователем даже дорогие "уши" играют весьма посредственно.

Обзор iPhone XR: производительность и автономность

За любые вычисления и вывод графики в iPhone XR отвечает та же самая система-на-чипе, что и в старших XS: A12 Bionic. И с точки зрения архитектуры, и по использованному техпроцессу, и по результатам в бенчмарках это на сегодня самый производительный ARM-процессор. Чипы с 7-нанометровыми логическими элементами производятся на фабриках TSMC, у них два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра, 4-ядерная графика и 8-ядерный сопроцессор для нейросетевых вычислений, выполняющий 5 триллионов операций в секунду.

В обычных вычислениях новый чип не очень значительно превосходит прошлогодний A11 — на 15%, однако при этом для работы ему нужно меньше энергии, расход батареи в некоторых сценариях сократился на 50%. В общем, собственная "кремниевая" команда Apple опять обошла остальных игроков в этой области. Удастся ли будущему флагманскому процессору Qualcomm, который предназначен для флагманских Android-устройств 2019-го года, догнать A12 — пока не ясно. Пока перед ним стоит задача догнать прошлогодний A11.

Недавно представленный флагман Huawei, Mate 20 Pro (на фото справа), тоже оснащен 7-нм процессором, однако нейросопроцессор у него лишь двухъядерный, да и по обычной вычислительной мощности до A12 он не дотягивает

Как показывают бенчмарки, у iPhone XR на четверть меньше оперативной памяти, чем у iPhone XS и XS Max — 3 ГБ вместо четырех. Но ни в самых современных играх, ни при обработке изображений или использовании AR-приложений iPhone XR не тормозит: с невысоким разрешением экрана ему и 3 ГБ прекрасно хватает. Продается смартфон с тремя вариантами емкости встроенного накопителя — 64, 128 и 256 ГБ, причем разница в цене между первыми двумя составляет весьма скромные по меркам Apple 4 тысячи рублей.

Еще один момент, отличающий XR от XS — модем тут установлен попроще, гигабитных скоростей связи не обещает, что может теоретически сказаться и на устойчивости связи в зонах со слабым покрытием. Но я, тестируя аппарат в сети Tele2 в Москве, никаких проблем с передачей данных не заметил — скорости и устойчивость соединения были не хуже, чем на iPhone XS Max с SIM-картой МТС.

Пожалуй, главная новость: XR это самый "живучий" из актуальных айфонов. Точная емкость аккумулятора, пока новый смартфон не поступил в продажу и его не разобрали, неизвестна — но она наверняка немаленькая, должно же что-то занимать этот нетонкий и неузкий корпус! В результате Apple заявляет для XR до 16 часов воспроизведения видео по беспроводной сети, на час больше, чем для iPhone XS Max. Наблюдения в повседневном использовании подтверждают данные производителя: так медленно аккумулятор в айфонах не садился уже давно.

А если потратиться на зарядник от "макбука" с кабелем USB-C, можно заполнять батарею iPhone XR до 50% всего за 30 минут. Жаль, что в комплекте, как и со всеми остальными смартфонами Apple, по-прежнему идет хилый медленный адаптер. Доступна и беспроводная зарядка, подойдет любое устройство стандарта Qi.

Обзор iPhone XR: камеры

В плане фото- и видеосъемки iPhone XR — прямой наследник iPhone 8 с серьезно улучшенным сенсором (он больше и чувствительнее) и алгоритмами обработки. Но тыловая камера лишь одна, поэтому о двукратном зуме без потери качества придется забыть. Портретный режим с размытием фона, имитирующий объективы профессиональных камер с их эффектом боке, есть, можно даже менять степень размытия после съемки — как бы регулируя относительное отверстие виртуальной оптики (и на фронтальной камере тоже).

Однако на тыловой камере реализован этот режим исключительно программно, используется единственный объектив. Тут есть и плюсы по сравнению со старшими моделями iPhone, и минусы. Плюс в том, что портретный режим в iPhone XR далеко не так требователен к освещенности — диафрагма объектива раскрывается шире, чем у "телевика" iPhone X, 8 Plus или XS, и пропускает больше света.

Минус — камера подойдет для "поясных" портретов, но если попытаться снять лицо крупным планом (а именно такие портретные снимки у "двухкамерных" iPhone получаются наиболее выразительными), оно будет искажено широкоугольной оптикой. Тот же эффект, как если снимать селфи, поднеся смартфон близко к лицу. Кроме того, программный алгоритм обучен срабатывать лишь на лицах людей, а вот животных или предметы с эффектом боке снять не удастся, как и сделать чье-нибудь фото с размытием фона со спины.

"Люди не обнаружены"

Наконец, из эффектов портретного освещения недоступны "Сценический свет" и "Сценический свет — моно". На фронтальной камере они присутствуют, так как там для определения глубины кадра есть система TrueDepth, используемая для FaceID.

Вот несколько примеров снимков на iPhone XR (нажмите на снимок, чтобы открыть его в полном разрешении в новой вкладке):

Другие фото, сделанные в ходе теста на iPhone XR, можно увидеть в альбоме Google Photos по этой ссылке, альбом будет постепенно дополняться. Пока, за исключением описанных выше ограничений, никаких отличий в плане фотовозможностей от iPhone XS Max я не заметил.

Снимки, как правило, лучше по цветам и динамическому диапазону, чем на iPhone X, и выглядят естественнее — результат больше походит на то, как воспринимает окружающий мир человеческий глаз. Функция Smart HDR, комбинирующая "на лету" несколько вариантов одного кадра с разной экспозицией (такой подход уже несколько лет с успехом применяет Google в своих смартфонах Pixel), позволяет избавить даже снятое против света фото от пересвеченных областей и непроглядных теней, где все черным-черно. В то же время, ценители художественных фото с большим контрастом между теневыми и освещенными областями могут сказать, что снимки у новых iPhone выходят "плоскими".

Качество съемки при слабом освещении тоже повысилось, правда, с балансом белого во время съемки при уличном освещении камера иногда просчитывается (как и iPhone XS Max). Детализация и цветопередача сильно зависят от того, сколько света доступно. Еще одно преимущество по сравнению со старыми (iPhone 7 и более ранние) моделями: отсутствует даже минимальная задержка между нажатием на кнопку и собственно съемкой.

Что еще заметно улучшено в iPhone XR по сравнению даже с iPhone X, не говоря уже о более ранних моделях — это съемка видео. В режиме по умолчанию — 1080p, 30 кадров в секунду — камера применяет технику, аналогичную Smart HDR, используя дополнительно снятые кадры для повышения динамического диапазона основных. Особенно хорошо заметен результат при съемке днем на улице, но и при слабом свете видео получается качественнее. А еще (почему только пришлось ждать до 2018-го?) iPhone теперь, как и его главные конкуренты, записывает звук в видео в стереорежиме.

Обзор iPhone XR: выводы

У Apple получился очень удачный iPhone. iPhone XR не боится дождя и пролитых на него жидкостей, обладает самой высокой среди смартфонов Apple автономностью, самым быстрым в отрасли процессором, фотографирует и снимает видео не хуже стоящего на 23 000 рублей дороже iPhone XS, звучит на уровне компактной Bluetooth-колонки и выглядит как минимум не хуже (с моей точки зрения — лучше) флагмана. А экран большой, но не настолько, чтобы однозначно сделать телефон "лопатой"

Но разница в цене с топовой моделью намекает, что нужно быть готовым к компромиссам. Тыловая камера у XR одна — а, значит, портретный режим работает с ограничениями и нет оптического зума. Нет 3D Touch — им пришлось пожертвовать ради создания "безрамочного" LCD-экрана, рамки которого при этом заметно шире, чем у iPhone X или XS, а разрешение не дотягивает даже до Full HD.

Стоит iPhone XR, конечно, недешево — например, близкий по габаритам весенний флагман Samsung, Galaxy S9+, уже легко купить с официальной гарантией за 50 с небольшим тысяч рублей. На пару тысяч дешевле XR или в такую же сумму обойдется и прошлогодний флагман Apple, iPhone X, который пока еще можно найти в продаже — он удобнее лежит в руке, фотографирует похуже и чуть меньше держит батарею, но оснащен сверхчетким OLED-экраном с глубоким черным цветом и полноценной аппаратной поддержкой HDR. Примерно за те же деньги можно купить и новейший флагман Sony — Xperia XZ3 — с экраном той же диагонали, 6 дюймов, но куда более узкими рамками и OLED-матрицей.

Интересных смартфонов на рынке много, но если речь идет именно о выборе новой модели iPhonе на замену "шестерке" или "семерке", iPhone XR представляется для многих более подходящим вариантом, чем XS или XS Max. Экономя более 20 000 рублей, покупатель новинки получает устройство с ярким дизайном, максимальной для смартфонов Apple автономностью и — с точки зрения не спецификаций, а простого человеческого восприятия — отличным экраном без очевидных недостатков. Платить больше стоит, только если одновременно с "бескрайним" экраном, топовым процессором и стереодинамиками хочется получить также камеру с зум-объективом и OLED-экран с "настоящим" черным цветом, либо требуется экран максимального размера — тогда придется раскошелиться на iPhone XS Max.