Роскомнадзор сообщил о намерении выписать Google штраф за показ в результатах поиска ссылок на сайты, внесенных в реестр запрещенных. За отказ в "чистке" выдачи и соблюсти российское законодательство американскому поисковику грозит штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Google не исполнила требования Роскомнадзора вовремя, сообщается на сайте ведомства. Правила предписывают, чтобы поисковая система подключилась к федеральному реестру заблокированных ресурсов (ФГИС) в течение 30 дней, а выдачу начала фильтровать спустя три рабочих дня.

"При осуществлении контроля Роскомнадзором зафиксирован факт неисполнения компанией Google обязанности по подключению к федеральной государственной информационной системе, — сказали в ведомстве, — Роскомнадзором будут приняты меры реагирования в соответствии с КоАП РФ".

Напомним, требование закона о фильтрации результатов поиска от заблокированных по суду страниц и доменов вступило в силу 1 октября 2017 года. Его соблюдают "Яндекс", "Поиск Mail.Ru", а также принадлежащий "Ростелекому" поисковик "Спутник". Законом запрещены ссылки на пиратские ресурсы и сайты, распространяющие инструменты обхода инициированных российскими властями интернет-блокировок.