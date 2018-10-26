Владелец караоке-приложения TikTok и новостного агрегатора Toutiao, китайская Bytedance стала самой дорогой частной компанией в мире. По итогам инвестиционного раунда, возглавляемого японским телеком-гигантом SoftBank, стартап привлек $3 миллиарда, а его общая оценка достигла $75 миллиардов.

Для сравнения, Uber, до сих пор считавшийся самым дорогим "частником", оценивается в $72 миллиарда. В следующем году сервис для онлайн-вызова такси рассчитывает выйти на биржу и стать публичной компанией с оценкой в $120 миллиардов.

TikTok — это программа, позволяющая подпевать исполнителям и записывать короткие зацикленные видео в духе Vine. В ноябре Bytedance поглотила аналогичный сервис Musical.ly и встроила его функции в TikTok. Караоке-приложение, о котором мало кто слышал за пределами Китая, все более востребовано у американских подростков. Предположительно, созданием похожего сервиса занимаются в Facebook.

Также Bytedance принадлежит агрегатор новостей Toutiao с суточной аудиторией в сотни миллионов пользователей. Программа отбирает статьи и рекомендует сюжеты на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg, по итогам прошлого года стартап заработал $2,5 миллиарда, но пока еще остается неприбыльным.