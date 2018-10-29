Российская система качества (Роскачество) и Международная ассоциация потребительских исследований (ICRT) уточнили рейтинг лучших смартфонов 2018 года. В списке самых качественных моделей Samsung продолжает теснить Apple: iPhone 8 и iPhone X вылетели из первой десятки, а первое место вновь досталось устройству производства корейской компании.

Первую тройку заняли новинки. По результатам проверок лучшим был назван фаблет Galaxy Note9, вышедший в августе, 2-е и 3-е места — за iPhone XS Max и iPhone XS соответственно. Лидеры предыдущего рейтинга, Samsung Galaxy S9, S9+, S8 и S8+, сдвинулись на четыре позиции вниз. На 8-м месте расположился iPhone 8 Plus, ниже — Huawei P20 Pro. Замкнул десятку прошлогодний Samsung Galaxy Note8.

Главным преимуществом Galaxy Note9 перед Note 8 была названа более высокая емкость аккумулятора. У iPhone XS и XS Max аналитики отметили более быструю скорость работы процессора, чем у iPhone X, а также увеличенный срок автономной работы. "Самым эффектным улучшением" была названа поддержка двух SIM-карт: физической и eSIM, однако в России смартфоны с электронными "симками" работать пока не могут.

Лучшими по качеству фото- и видеосъемки остаются "айфоны", однако "лидер рейтинга Samsung Galaxy Note 9 проиграл продуктам Apple по качеству съемки сотые балла", сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе Роскачества. Вместе с этим iPhone, сказали в организации, провалили проверку на прочность, а аппараты Samsung остаются лучшими в плане экрана и звука.

База Роскачества включает десятки моделей производства лидеров рынка: Samsung, Apple, Huawei, LG, Sony и других. "Качественность" того или иного гаджета определяется по двадцати направлениям, включая прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, прочность задней камеры, водонепроницаемость, работу аккумулятора и так далее. Всего устройства проверяют по 229 различным параметрам.