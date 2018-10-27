Чем пожертвовали в "дешевом" айфоне, что делать с таксистами, которые засыпают на ходу, новые неприятности у Facebook и невероятный провал с обновлением самой популярной операционной системы: главные события IT-мира за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— В пятницу свой седьмой день рождения праздновало Яндекс.Такси. Не бог весть какой юбилей, но отметили его более чем ударно. По данным компании, с момента ее образования был обработан миллиард заказов (поездок). На самом деле, случилось это еще в сентябре, но новость приберегли для праздника.

— Неудачник недели, или даже месяца — Microsoft. Очередной апдейт Windows 10 оказался с "сюрпризом", причем два раза подряд. Почему такое вообще происходит?

— Спустя месяц после парочки топовых айфонов — XS и XS Max — в продажу поступает третья модель этого года, XR. Если S — это литера промежуточного, эволюционного поколения эппловских смартфонов, то что означает R – нам неведомо. Это самый удивительный из айфонов-2018: стоит он на 23 тысячи меньше XS, а отличается лишь экраном. Он здесь не OLED, а обычный LCD, к тому же не дотягивающий разрешением до FullHD.

— Второй гаджет этой программы — умные часы от китайского хайтек-гиганта, Huawei Watch GT. Они с секретом: это в общем не совсем то, что сейчас называется термином смарт-часы, это скорее фитнес-трекер. Работает он на собственной китайской операционке — LiteOS. Это при том, что часы на гугловском программном обеспечении Huawei уже делал и многие, включая меня, считали их лучшими в классе. Так в чем же разница?

— У Facebook опять что-то не так. Самая большая в мире соцсеть решила подтянуть безопасность данных и по этому поводу, похоже, пропылесосит полмира в поисках нужных специалистов. Российским пользователям Facebook на этой неделе стали приходить уведомление о том, что у них было украдено конкретно. У меня вот утекли и телефон и почта, и прочие персональные данные вроде даты рождения.

— И еще одна новость от фирмы Марка Цукерберга: кампус Facebook в Менло-парк покинул еще один человек, со-основатель Oculus Брендан Ириб.