Компания IBM объявила о поглощении Red Hat — одного из крупнейших поставщиков дистрибутивов Linux и другого софта с открытым исходным кодом для корпоративных заказчиков. IBM готова выкупить все акции Red Hat по $190 штуку, поэтому сумма сделки оценивается в $34 миллиарда, сообщает CNBC.

Как ожидается, сделка будет закрыта во второй половине следующего года. После слияния Red Hat войдет в состав подразделения Hybrid Cloud, занимающегося облачными разработками, а глава компании Джим Уайтхерст присоединится к старшей управленческой команде IBM и будет подотчетен генеральному директору Вирджинии Рометти.

Сделка с Red Hat — крупнейшая для IBM и третья по величине в истории технологической сферы США. Первое место занимает слияние Dell c EMC ($67 миллиардов), произошедшее в 2016 году, второе — покупка JDS Uniphase ($41 миллиард) поставщика оптических компонентов SDL в 2000-м.

Основанная в 1993 году Red Hat больше всего известна как компания, которая занимается распространением и поддержкой бизнес-версии дистрибутива Red Hat Enterprise Linux. Для IBM, которая пытается догнать Microsoft и Amazon на рынке облачной инфраструктуры, покупка Red Hat позволит увеличить спектр облачных решений.