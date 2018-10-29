Журналисты 9to5Mac нашли в бета-версии операционной системы iOS 12 указания на то, как будет выглядеть следующее поколение планшетов iPad Pro. Судя по обнаруженному среди медиафайлов значку, углы экрана и корпуса "айпада" будут закруглены, но "челки" в духе iPhone XS/XR и физической кнопки "Домой" у него не будет.

Рамки дисплея iPad Pro 2018 выглядят довольно толстыми — особенно если сравнивать с недавно анонсированными "айфонами". Можно предположить, что эта черта не отражает реальный вид устройства — возможно, дизайнеры Apple намеренно нарисовали эту иконку так, чтобы её было хорошо видно при разных размерах. Например, так же художники поступили со значком iPhone X в прошлом году.

На изображении можно увидеть, что кнопка включения питания по-прежнему размещена на верхней грани. Для сравнения, у новых моделей iPhone эта кнопка находится cбоку и используется для вызова Siri, создания скриншотов и выключения устройства.

Следующая презентация Apple намечена на завтра, 30 октября. Пройдет она не в Купертино, где месяц назад были показаны новые "айфоны", а в Оперном театре Говарда Гилмана при Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке. Кроме новых iPad, ожидается анонс "недорогого" MacBook и профессиональной модели мини-ПК Mac mini.

iPad Pro 2018 года приписывают TrueDepth-камеру с функцией распознавания лиц Face ID, порт USB-C вместо Lightning для быстрой подзарядки, а также магнитный коннектор для подключения клавиатуры и других периферийных устройств. В планшетах будет применяться такой же чип обработки изображений, как в новейших смартфонах: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Ожидаются две версии планшета: с диагональю дисплея 11 и 12,9 дюйма.