Компания IBM объявила о покупке производителя программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Нat за 34 миллиарда долларов и это самая большая сделка в истории на рынке ПО. Стремление IBM заполучить такой актив вполне объяснимо. Для корпорации это приобретение дает значительную фору в гонке с конкурентами на рынке комплексных облачных услуг.

Простыми словами IBM покупает по сути единственного успешного дистрибьютора решения на основе Linux, его экспертизу, клиентов, которые исправно платят по подписке за сервис и таким образом пытается занять лидирующую позицию в сегменте.

Без допинга в виде Red Hat IBM, огромный и неповоротливый, не сможет закрепится в сегменте частных и корпоративных облачных решений, где уже застолбили себе место под солнцем крупнейшие мировые компании Amazon, Google, Microsoft и Oracle. Подробности – в программе Вести.net.