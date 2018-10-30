"Яндекс" опубликовал финансовый отчет за третий квартал. Общая выручка корпорации за июль-сентябрь этого года выросла на 39% и составила 32,6 млрд рублей. И все это благодаря дополнительным сервисам от поисковика. Выручка от оффлайновых бизнесов, типа такси и доставки еды, продолжает расти. За этот период компания даже первый свой гаджет, "умную" колонку, выпустила на рынок. Правда цифры по ней еще не раскрывала.

Конечно по-прежнему основным источником дохода "Яндекс" остается реклама. Но ее доля в структуре общей выручки продолжает сокращаться. В отчете говорится, что на рекламу пришлось 80% всей выручки против 93% за тот же период годом ранее.

Строчка с прочими доходами, на которые пришлось 20% выручки оказалась намного интереснее. Для начала эти самые прочие доходы за третий квартал выросли на 327%. И высокому росту особенно способствует "Яндекс.Такси" и каршеринг "Яндекс.Драйв", запущенный в феврале 2018 года. Подробности – в программе Вести.net.