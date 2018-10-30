Немецкий автоконцерн Volkswagen и "дочка" Intel Mobileye, разработчик систем автоматического управления транспортными средствами, договорились о запуске первого в Израиле коммерческого сервиса по вызову самоуправляемых такси. Также в проекте занята местная фирма Champion Motors — вторая по величине израильская компания-импортер и дистрибьютор автомобилей.

В рамках сделки Volkswagen предоставит флотилию электрокаров, Mobileye — аппаратное оборудование и технологии автомного вождения, а Champion Motors займется выстраиванием инфраструктуры и операциями по управлению автопарком. Сервис начнет работу в начале 2019 года с нескольких десятков роботакси. К 2022 году проект планируется масштабировать до "сотен самоходных электромобилей", сказано в пресс-релизе Intel.

Партнеры рассчитывают, что их "умные" машины будут отвечать условиям четвертого—пятого уровней автономности по классификации Сообщества автомобильных инженеров (SAE). 4-й уровень не предполагает активного участия водителя, а самый высокий, 5-й (некоторые эксперты полагают, что достичь его невозможно) — вовсе не предусматривает какого-либо вмешательства со стороны человека, а также наличия у машины рулевого колеса, педалей и зеркал.

В каком городе будет реализован проект, не уточняется. Возможно, первым сервис запустят в Иерусалиме — именно там в 1999 году была основана Mobileye, ныне являющаяся одним из крупнейших поставщиков автомобильных систем машинного зрения. Летом глава компании Амнон Шашуа назвал столицу Израиля самой подходящей площадкой для тестирования "умных" машин, поскольку жители города славятся агрессивными манерами вождения.