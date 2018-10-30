Компания Apple анонсировала новую версию своего самого популярного ноутбука — MacBook Air. Компьютер теперь соответствует всем требованиям времени: есть сверхчеткий дисплей, рамки вокруг экрана стали гораздо уже, а ставший более тонким алюминиевый корпус на 100% изготовлен из вторсырья. Однако соответствовать предшественнику с точки зрения цены — "старый" Air стоил в США от 999 долларов — новинка не смогла.

Главные претензии к MacBook Air последние несколько лет были связаны с низким — не дотягивавшим даже до FullHD — разрешением экрана. Году в 2014-м такой компьютер еще мог с натяжкой считаться продвинутым, но в последние несколько лет нежелание Apple выпустить Air со сверхчетким Retina-дисплеем критиковали чуть ли не все эксперты и IT-СМИ.

У нового MacBook Air экран с диагональю 13,3 и "4-мя миллионами точек" (число пикселей по вертикали и горизонтали компания по какой-то причине не приводит), на 50% более узкие рамки (что позволило сделать компьютер компактнее) и работающий благодаря "чипу безопасности" T2 встроенный в кнопку включения в верхнем правом углу клавиатуры сканер отпечатков пальцев. Кроме того, дополнительный чип позволяет компьютеру откликаться без вмешательства пользователя на команду "Привет, Siri".

MacBook Air 2018-го года оснащен двумя портами Thunderbolt 3 форм-фактора USB-C, каждый из которых можно использовать для зарядки компьютера. Есть и аналоговый аудиоразъем, который Apple из своих смартфонов убрала уже несколько лет назад. Если портов нужно больше и актуален еще традиционный USB, придется раскошелиться на дополнительные переходники или док-станцию.

Новинка получила усовершенствованную (более "басовитую") встроенную акустику и оборудована клавишами с "более стабильным" механизмом типа "бабочка" третьего поколения (как у MacBook Pro 2018-го года выпуска), а также на 20% увеличившимся по площади трекпадом с поддержкой Force Touch. В максимальных конфигурациях новый MacBook Air 2018 поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью до 1,5 ГБ. При этом базовый вариант (SSD на 128 ГБ, 8 ГБ оперативки, 1,6-ГГц двухъядерный процессор Intel Core i5 8-го поколения) стоит в США на 20% дороже "старого" MacBook Air — 1199 долларов.

В России компьютер, корпус которого впервые в истории Apple изготовлен на 100% из переработанного алюминия, доступен для предзаказа по цене от 104 990 рублей.