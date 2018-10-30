Компания Apple на презентации в Оперном театре Говарда Гилмана при Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке представила следующее поколение планшетов iPad Pro. Новинка обзавелась TrueDepth-камерой с функцией распознавания лиц Face ID, а кнопка "Домой" была убрана с лицевой панели, что позволило высвободить больше места под экран.

Датчик Face ID срабатывает в любой ориентации, какой бы стороной ни держали устройство. Взглядом снимать блокировку устройства и совершать покупки с помощью платежной функции Apple Pay. Жестовое управление новый iPad Pro позаимствовал у iPhone X: поскольку клавиши "Домой" больше нет, рабочие пространства теперь можно прокручивать, делая свайпы в нижней части экрана.

iPad Pro 2018 года оснастили гигабитным LTE-модулем, 12-мегапиксельной камерой (с функцией записи 4K-видео на скорости 60 к/с) и ЖК-дисплеем Liquid Retina — как недавно вышедший iPhone XR, — тянущимся от края до края. Разрешение 12,9-дюймовой панели (также выйдет версия с экраном 11") составило 2388х1688 пикселей (3,98 миллиона точек, плотность — 264 штуки на дюйм).

Толщина корпуса уменьшилась на 15% — с 6,9 до 5,9 миллиметра. Новая модель, сказали в Apple, стала на 25% компактнее предшественницы.

В комплекте с "айпадом" идет 18-ваттная зарядка. Батареи устройства, сказали в Apple, хватит на 10 часов непрерывного использования.

Место Lightning-порт занял USB-C. Благодаря этому к планшету можно подключать 5K-экраны, камеры, док-станции, музыкальные инструменты, а также заряжать от него iPhone.

Роль "сердца" iPad Pro исполняет 7-нанометровый чип A12X Bionic с 10 миллиардами транзисторов и 8 ядрами (4 высокопроизводительных и еще 4 — энергоэффективных). В паре с 7-ядерной графической подсистемой, спроектированной инженерами Apple, новинка работает "на 92% быстрее всех портативных ПК, проданных за последние 12 месяцев".

В боковые грани iPad Pro встроены магниты: к ним можно прикрепить стилус Apple Pencil 2-го поколения ($129), который автоматически сопряжется с планшетом и начнет заряжаться.

На "спинке" расположился магнитный коннектор, служащий для подключения периферийных устройств. Новая клавиатура Smart Keyboard Folio ($179) теперь может принимать два положения.

Вслед за "айфонами" планшетник лишился 3,5-миллиметрового аудиоразъема. Подключить к нему проводные наушники теперь можно только при помощи USB-C-переходника.

Цена на 11-дюймовую модель iPad Pro 2018 начинается с $799 (за версию с 64 ГБ памяти), на 12,9-дюймовую — с $999 (64 ГБ). Обе версии будут доступны в варианте с LTE-модулем, а также с флеш-накопителем на 1 терабайт. В США новинки можно заказать уже сегодня. Доставлять их начнут в следующую среду, 7 ноября.