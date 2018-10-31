Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о запуске веток комментариев. Когда пользователь оставит запись, будет автоматически создан новый древовидный диалог, позволяющий легче следить за ходом беседы.

Все последующие обсуждения отображаются в виде "лесенки" под исходным комментарием. Даже если сообщение, с которого начался тред, будет удален, все созданные под ним обсуждения не исчезнут, а будут объединены в новую цепочку.

"Все ответы в каждой цепочке будут отсортированы от старого к новому, — сообщили представители "ВКонтакте", — Никаких неприятных сюрпризов: если удалят комментарий, с которого началась отдельная ветка, исчезнет только он, а вся дальнейшая беседа сохранится".

Новая функция доступна в веб-версии "ВКонтакте" и последних версиях приложения для iOS и Android.