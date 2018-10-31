На презентации в Нью-Йорке Apple второй раз за осень представила свои продукты. Обновлена линейка iPad Pro, MacBook Air и Mac mini, причем последние два продукта аналитики считали находившимися в конце жизненного цикла, многие вообще думали, что Apple перестанет их производить.

Глава корпорации Тим Кук начал с компьютеров, а именно с MacBook Air, который не обновлялся с 2015 года. Главное изменение здесь – современный экран с высокой плотностью пикселей и гораздо меньшими чем прежде рамками. Теперь Air снова стал современным, но стоит он уже $1200 – это 105 тысяч рублей в России, фактически MacBook Pro в другом корпусе.

Второй возрожденный компьютер – Mac mini. Его компания не апгрейдила еще дольше. Подробности – в программе Вести.net.