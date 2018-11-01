Компания Rouyu Technology представила FlexPai‍ — "первый в мире смартфон со складным экраном". За счет гибкой секции, расположенной по центру, его AMOLED-дисплей может складываться пополам. Более того, эта модель стала первой на рынке, получившей 7-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8150.

На самом деле FlexPai‍, скорее, следует называть планшетом: в разложенном положении его диагональ равняется 7,8 дюйма (соотношение сторон — 4:3), в сложенном — 4 дюймам. Когда устройство сгибают, операционная система Water OS отображает активную картинку на одной половине панели, на другой — обои рабочего стола.

Какую половину выбрать, пользователь может выбрать сам. У одной площадь дисплея чуть больше, на другой расположена двойная камера: основной 16-мегапиксельный и 20-мп телефотообъектив. В разложенном положении толщина FlexPai‍ составляет 7,6 миллиметра, в сложенном — 15,2 мм.

Как заявляют в Rouyu Technology, экран смартфона выдержит не менее 200 тысяч раз сгибаний. Благодаря технологии Ro-Charge аппарат заряжается с нуля до 80% за час, пишет GSMArena.

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Ограниченную партию FlexPai‍ начнут продавать на этой неделе. Цена в Китае — от 9 тысяч юаней ($1300) за модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

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