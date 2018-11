Компания Rouyu Technology представила FlexPai‍ — "первый в мире смартфон со складным экраном". За счет гибкой секции, расположенной по центру, его AMOLED-дисплей может складываться пополам. Более того, эта модель стала первой на рынке, получившей 7-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8150.

This is the "world's first foldable screen phone" released by Rouyu Technology, which will use the Snapdragon 8150 processor, but its design is very rough, just to seize the "first", this is a futures product. pic.twitter.com/M0v9o2z0Bw