Компания Rouyu Technology представила FlexPai‍ — "первый в мире смартфон со складным экраном". За счет гибкой секции, расположенной по центру, его AMOLED-дисплей может складываться пополам. Более того, эта модель стала первой на рынке, получившей 7-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8150.

This is the "world's first foldable screen phone" released by Rouyu Technology, which will use the Snapdragon 8150 processor, but its design is very rough, just to seize the "first", this is a futures product. pic.twitter.com/M0v9o2z0Bw — Ice universe (@UniverseIce) 31 октября 2018 г.

На самом деле FlexPai‍, скорее, следует называть планшетом: в разложенном положении его диагональ равняется 7,8 дюйма (соотношение сторон — 4:3), в сложенном — 4 дюймам. Когда устройство сгибают, операционная система Water OS отображает активную картинку на одной половине панели, на другой — обои рабочего стола.

Какую половину выбрать, пользователь может выбрать сам. У одной площадь дисплея чуть больше, на другой расположена двойная камера: основной 16-мегапиксельный и 20-мп телефотообъектив. В разложенном положении толщина FlexPai‍ составляет 7,6 миллиметра, в сложенном — 15,2 мм.

Как заявляют в Rouyu Technology, экран смартфона выдержит не менее 200 тысяч раз сгибаний. Благодаря технологии Ro-Charge аппарат заряжается с нуля до 80% за час, пишет GSMArena.

Ограниченную партию FlexPai‍ начнут продавать на этой неделе. Цена в Китае — от 9 тысяч юаней ($1300) за модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.