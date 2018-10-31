Обновление операционной системы для Apple Watch, которое Apple начала рассылать накануне, может полностью вывести из строя смарт-часы и превратить их в безжизненный "кирпич". По сообщениям в твиттере и на сайте Reddit, после установки версии watchOS 5.1 на модель Series 4 на экране высвечивается логотип в виде яблока, а дальнейшая загрузка прекращается.

watchOS 5.1 update bricked my Apple Watch Series 4. pic.twitter.com/sPgRfvYFwy — Chris Ball (@chriswb) 30 октября 2018 г.

В Apple признали наличие проблемы. Она затронула "небольшое количество клиентов", но "в качестве меры предосторожности" компания прекратила рассылку апдейта до окончания разбирательств. Пострадавшим порекомендовали обратиться в службу техподдержки. Если же watchOS 5.1 была установлена успешно, в Apple посоветовали не предпринимать никаких действий.

Самое крупное изменение в watchOS 5.1 касается функции, определяющей свободное падение. Если раньше в случае падения человека система отправляла его местоположение контакту, указанному в качестве экстренного, то новая версия отправляет вместе с GPS-координатами записанное заранее сообщение.