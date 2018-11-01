После поглощения WhatsApp представители Facebook говорили, что не будут торопиться с внедрением рекламы в популярный мессенджер. Однако этот день вскоре настанет: о том, какая реклама появится в WhatsApp и где именно, рассказал один из топ-менеджеров компании.

По словам вице-президента Криса Дэниелса, на которого ссылается The Next Web, реклама появится в разделе "Статус", предназначенном для публикации "историй" в духе Instagram. По его словам, это станет еще одним методом монетизации наряду с предоставлением бизнесам услуг по связи с пользователями мессенджера.

В самом начале своей истории WhatsApp брал за пользование 1 доллар в год, обещая при этом общение без рекламы. Однако, как заявил ушедший из Facebook в 2017 году сооснователь сервиса Брайан Актон, намерение внедрить в WhatsApp рекламу появилось у соцсети Марка Цукерберга, по-видимому, еще до завершения поглощения.

Точной даты появления рекламы в разделе "Статус" представители сервиса пока не называют. По некоторым сообщениям, это может случиться в начале 2019-го.