Facebook снова в центре скандала – журналистам удалось от имени других людей опубликовать 100 рекламных объявлений в соцсети. Сотрудники издания Vice выдали себя за представителей 100 американских сенаторов и попытались разместить политическую рекламу в Facebook. В итоге модераторы одобрили все объявления, а это противоречит утверждениям Марка Цукерберга, что в социальной сети сделали все для предотвращения политических манипуляций.

Напомним, что в прошлом году соцсеть оказалась в центре расследования по поводу вмешательства других стран в президентские выборы США. На слушаниях в конгрессе на эту тему эксперты утверждали, что огромную роль тогда сыграли политические рекламные объявления и тогда же Цукерберг пообещал, что его команда продолжает совершенствовать методы по выявлению таких постов, чтобы предотвращать любые манипуляции. Подробности – в программе Вести.net.