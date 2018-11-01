Самоуправляемые автомобили Waymo начали возить пассажиров за деньги, по сути в режиме такси. Теперь Waymo взимает плату с клиентов непосредственно за поездки, а также получает небольшой доход от ритейлеров.

К примеру Walmart стал использовать беспилотные такси для доставки клиентам купленных в онлайн-магазине продуктов. Правда есть оговорки, в самоуправляемых автомобилях с платными клиентами по-прежнему за рулем находится водитель. Для контроля автопилота. Не во всех машинах, некоторые уже ездят полностью самостоятельно. Для того, чтобы стать пассажиром такого такси пока еще нужно соглашаться со строгими правилами неразглашения информации.

А теперь к другим новостям. В России сегодня стартуют продажи нового смартфона BlackBerry с физической клавиатурой. То что некогда считалось эталоном защищенного корпоративного телефона, сегодня оборудовано двойной камерой с модным режимом портретной съемки, а в качестве операционной системы использует обычный Android. Впрочем уверяют, что это по-прежнему очень защищенный аппарат. Подробности – в программе Вести.net.