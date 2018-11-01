Российские интернет-компании "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler Group с одной стороны и правообладатели с другой подписали меморандум по борьбе с интернет-пиратством. Документ подразумевает создание в течение ближайших недель реестра пиратских сайтов, в который будут заноситься ссылки на нелегальные копии контента.

Администраторы интернет-компаний обязуются сверяться со списком каждые пять минут и в течение шести часов удалять ссылки из поисковой выдачи. В качестве гаранта исполнения меморандума выступил Роскомнадзор — он будет выступать как посредник в случае возникновения споров между сторонами.

Со стороны правообладателей документ подписали холдинг "Газпром-медиа", "Первый канал", ВГТРК, "Национальная медиа группа", "СТС медиа", Ассоциация интернет-видео (объединяет онлайн-кинотеатры) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Меморандум также подписали "Кинопоиск" (им владеет "Яндекс") и видеоплощадка RuTube (совладелец — "Газпром-медиа"), пишут "Ведомости".

Соглашение будет действовать до 1 сентября 2019 года, если к тому времени не примут закон, обязывающий поисковиков удалять ссылки на пиратский контент по требованию правообладателей, без решения суда.

Работа над меморандумом началась еще в начале года. Документ планировалось подписать в июне, однако его условия не устроили "Яндекс". Поисковик сам вернулся к идее соглашения осенью, после того как Мосгорсуд рассмотрел иски телеканалов "Газпром-медиа" и обязал его удалить из "Яндекс.Видео" ссылки на нелегальный контент.

В "Яндексе" подчеркивали, что не имеют возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта, и не могут отличить пиратский контент от легального. В результате компания требования выполнила и удалила все спорные ссылки — в том числе те, которые могли вести на легальные ресурсы.