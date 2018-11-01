Блокировки в интернете теряют свою эффективность, поскольку все больше пользователей осваивают способы обхода запретов. Такое заявление сделал замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. "Рано или поздно", признал он, от этого инструмента придется отказаться.

"Мы <…> полагаем, что это уходящая натура, рано или поздно от них нужно будет отказаться, потому что все больше и больше люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент", — сказал Волин. Замминистра показал неэффективность блокировок на примере Китая, где "работают и Telegram, и WhatsApp, которые здесь официально заблокированы".

В России Telegram был заблокирован в апреле. Суд постановил, что сервис, созданный командой Павла Дурова, нарушил российские законы, не предоставив по требованию ФСБ ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей.

​Роскомнадзор и ФСБ просят Дурова переделать Telegram читайте также

Несмотря на это, многим Telegram продолжает оставаться доступным. Часть пользователей вообще не заметила блокировку: мессенджер рассылает сервисные push-уведомления, которые в автоматическом режиме обновляют настройки прокси для обхода блокировок.

#Telegram #блокировки #Минкомсвязи