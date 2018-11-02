Компания Google назвала для российского рынка цены на дополнительное пространство в Google One — новом облачном сервисе, который придет на смену "Диску Google". Бесплатная квота не изменилась: как и раньше, пользователям отводится 15 гигабайт для хранения данных.

Дополнительные 100 ГБ "сверху" обойдутся в 139 рублей за месяц (1390 рублей/год), 200 ГБ — в 219 рублей за месяц (2190 рублей/год), 2 терабайта — в 699 рублей за месяц (6990 рублей/год). Тарифных планов на 1 ТБ (ранее — 699 рублей/месяц) и 10 ТБ (ранее — 6999 рублей/месяц) более не предусмотрено.

В целом, стоимость пространства в файлохранилище Google стала доступнее. Если раньше поисковик предлагал 1 ТБ за 699 рублей, то теперь за эти же деньги можно получить вдвое больше места.

Обладатели платных подписок на "Google Диске" будут переведены на тариф Google One "в течение следующих нескольких месяцев", сообщили в компании. Изменение не затрагивает бизнес-подписчиков G Suite Business.

У Google One есть и другие преимущества перед "Диском". Прежде всего, новый тариф позволяет включить в подписку до пяти членов семьи и оплачивать ее по общему счету. Каждому родственнику будет выделено собственное пространство. Кроме того, поисковик будет показывать подписчикам Google One предложения и бонусы в магазине Google Play, а также скдики при поиске отелей в "Картах Google".

Также подписчики Google One имеют доступ круглосуточной техподдержке — эксперты готовы проконсультировать по любому вопросу, связанному с продуктами Google. Ранее онлайн-поддержка Google Experts была доступна только владельцам бизнес-аккаунтов G Suite.