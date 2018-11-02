Курс акций Apple накануне вечером ненадолго упал до уровня, когда компания стала дешевле 1 триллиона долларов (эту отметку она преодолела ранее в 2018-м). Причиной стал неожиданно осторожный прогноз на предстоящий предновогодний квартал, традиционно являющийся для калифорнийской компании одним из самых прибыльных.

Около часа ночи по Москве акции Apple на внебиржевых торгах ненадолго подешевели до 206 долларов за бумагу, однако затем немного подросли. CNBC отмечает, что после публикации в пятницу новых данных о количестве своих акций Apple может вновь стать дешевле триллиона.

В компании, ранее в пятницу отчитавшейся о результатах за последний квартал, сообщили, что в октябре-декабре 2018-го ожидают выручку в пределах 89 — 93 миллиардов долларов (средняя — 91 млрд). Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-Стрит по этому показателю составлял 93 млрд.

Тим Кук заявил в интервью Reuters, что в компании не исключают макроэкономических неурядиц на развивающихся рынках, которые могут сделать продукты компании менее доступными. В Рoccии это уже происходит: в конце октября Apple подняла цены на свои компьютеры примерно на 10%.

Кук также отметил, что самые дорогие новые iPhone — XS и XS Max — вышли в этом году раньше, поэтому спрос на них к Новому году может оказаться слабее, чем на появившийся в ноябре годом ранее iPhone X.

Кроме того, в Apple сообщили, что будущем году перестанут сообщать в отчетности такой показатель как число проданных iPhone. В компании считают, что он больше не отражает успешность бизнеса компании, в последние годы делающей свои смартфоны все дороже.

В финансовом отчете за квартал, закончившийся в сентябре, Apple сообщила о выручке в 62,9 млрд долларов и прибыли в размере 2,91 доллара на акцию. Продажи iPhone составили 46,9 млн штук — меньше прогноза аналитиков в 47,5 млн. В то же время, судя по средней цене продажи смартфона — 793 доллара (прогноз — 750 долларов), доля дорогих моделей в продажах растет. Однако неясно, как долго Apple сможет эксплуатировать повышение цен при стагнации продаж в штуках.