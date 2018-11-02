"Яндекс", Mail.Ru Group, Rutube и Rambler Group подписали с "Газпром-медиа", ВГТРК, Первым каналом и другими правообладателями меморандум о борьбе с пиратством. Документ будет действовать до 1 сентября 2019 года и предполагается также, что будет разработан и принят новый антипиратский закон.

Система будет работать так: в течение трех недель правообладатели создадут реестр для ссылок на нелегально размещенный контент, которым будет управлять специальная организация, возможно это будет Роскомнадзор, но есть вариант, что держателем реестра станет Медиа-Коммуникационный Союз – организация, представляющая интересы правообладателей.

Грег Абовский, финансовый и операционный директор "Яндекса": "Реестр, в который добавляются пиратские ссылки по указанию правообладателя, а потом ключевые игроки российского интернета берут оттуда эти ссылки проверяют и исключают их из своих социальных сетей, из своей поисковой выдачи." Подробности – в программе Вести.net.