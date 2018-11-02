Мобильные аккумуляторы не поспевают за темпами роста производительности устройств. Из-за этого новые флагманские смартфоны, оснащаемые тройными камерами, 3D-сканерами лица, OLED-панелями высочайшего разрешения и другими энергоемкими технологиями, держат зарядку меньше, чем старые модели. Сказываются и физические ограничения литий-ионных батарей, которые со временем изнашиваются и запасают меньше энергии.

"На протяжении последних нескольких недель я снова и снова повторял батарейный тест на 13 телефонах. За редкими исключениям, топовые модели этого года показали себя хуже прошлогодних, — делится личным опытом автор The Washington Post Джоффри Фоулер, — Новый iPhone XS 'умер' на 21 минуту раньше прошлогоднего iPhone X. Google Pixel 3 прослужил почти на полтора часа меньше Pixel 2".

С мнением Фоулера согласились коллеги из изданий CNET, Tom’s Guide и Consumer Reports. У шеф-редактора Tom’s Guide Марка Спунауэра, например, батарея iPhone XS тоже прожила меньше iPhone X. По его наблюдениям, лучше всего зарядку держат модели годовой давности. В CNET также подметили разницу во времени автономной работы между iPhone 8 и iPhone X, а также Samsung Galaxy S8 и S9.

Выводы журналистов подтверждает Надим Малуф — глава фирмы Qnovo, занимающейся оптимизацией аккумуляторов. "Батареи улучшаются очень невысокими темпами, около 5% в год, — говорит он, — Но уровень энергопотребления телефонов растет быстрее 5%". Чтобы продлить время работы, обладателям смартфонов с OLED-панелями по возможности рекомендуют снижать яркость экрана, чтобы на подсветку тратилось меньше энергии, подключаться к Wi-Fi, а не LTE-сетям, а на Android — пользоваться энергосберегающим режимом.