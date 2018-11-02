Фотохостинг Flickr, некогда бывший самым крупным в мире, отменил бесплатный 1 терабайт пространства, выделявшийся пользователям под хранение фотографий и видео. По изменившимся правилам, начиная с 5 февраля 2019 года контент бесплатных аккаунтов, которые превысили новый лимит в тысячу снимков, будет автоматически удаляться.

С 2013 года Flickr разрешал хранить изображения размером не выше 200 мегабайт каждая и видео в разрешении Full HD "весом" не более гигабайта или трех минут по продолжительности. Все закачанное можно было скачать обратно без потери качества. С годами сервис, ранее принадлежавший Yahoo, утратил позиции на фоне роста популярности соцсетей, особенно Instagram, и теперь уже не так востребован у пользователей.

Этой весной Flickr купил профессиональный фотохостинг SmugMug. Новый владелец дал пользователям бесплатного плана время до 8 января 2019 года, чтобы скачать свои фото и видео, либо перейти на премиум-подписку Flickr Pro ($49,99 в год). С 5-го февраля, если в бесплатном аккаунте размещается свыше 1000 изображений, Flickr будет автоматически удалять контент, начиная с самого старого.

Вместе с этим возможности Flickr Pro были заметны расширены. Владельцам платного аккаунта предоставляется неограниченное место для хранения фото и видео (не более 10 минут) в полном разрешении, не показывается реклама, открывается доступ к "премиальному" сервису поддержки и даются скидки у Adobe, Peak Design и других партнеров.