Компания Currant представила "умную" розетку Smart Outlet с алгоритмами искусственного интеллекта. Она считает, как много электричества потребляют подключенные приборы, и через специальное мобильное приложение дает пользователю советы по увеличению энергоэффективности.

Smart Outlet представляет собой адаптер с двумя поворотными розетками. Каждой можно дистанционно и по отдельности управлять из приложения для iOS и Android, а также подключать к смарт-колонкам Amazon Alexa и Google Home. График количества потребляемой энергии выводится в режиме реального времени.

Через смартфон могут быть настроены индивидуальные правила потребления электричества, говорят в Currant. Например, если какое-то устройство тратит слишком много киловатт, Smart Outlet может порекомендовать отключить телеприставку, если телевизор не включен.

Смарт-розетка доступна с двух вариантах: с подключением по Bluetooth и Wi-Fi. Оба идентичны, однако модель с Wi-Fi может интегрироваться с голосовыми помощниками и управляться откуда угодно. Bluetooth-версия продается за $49,99, с Wi-Fi — за $59,99. В США новинку можно заказать на Amazon или сайте Currant.com.