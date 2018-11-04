Новое оружие в войне против интернет-пиратства, десятки миллиардов долларов за бесплатную операционную систему и очередное переосмысление персонального компьютера — главные события мира высоких технологий за неделю в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этой программе:

— На этой неделе главные интернет-компании страны и основные представители правообладателей подписали меморандум о борьбе с пиратством. Содержит от весьма радикальные меры, которые серьезно поменяют облик рунета, где пока по-прежнему можно найти практически любой фильм или песню в бесплатном варианте.

— Очередной большой анонс Apple: совершенно новые планшеты, новый вариант бюджетного (уже, правда, совсем не такого бюджетного) макбука и воскрешенный внезапно "самый дешевый мак".

— IBM поглощает Red Hat, разработчиков самого популярного, в том числе в дата-центрах и корпорациях, варианта Linux. Все подробности и подоплека одной из крупнейших сделок в программной индустрии.

— Роботы начали брать у людей деньги за свои услуги. Нет, это не шутка.