WhatsApp, самый популярный мессенджер на планете, нашел способ показывать пользователям рекламу. Об этом заявил вице-президент компании Крис Дэниелс, выступая на мероприятии в Нью-Дели. По его словам мессенджер будет использовать для этого статусы, так в WhatsApp называется функция с короткими видео или фото, аналогичная историям в Instagram или Snapchat.

Дэниелс добавил, что реклама станет основным способом монетизации, кроме того он еще раз подтвердил, что компания будет предлагать платные функции для бизнеса. Например позволять делать рассылку своим клиентам.

Крис Дэниелс, вице-президент WhatsApp: "Мы не хотим менять то, как бизнес общается с клиентами, мы просто хотим создать инструмент, который бы позволил им делать это лучше." Подробности – в программе Вести.net.