Российское правительство разработало правила, которыми предстоит руководствоваться сервисам обмена мгновенными сообщениями (мессенджерам) при идентификации пользователей. Она стала обязательной еще с 1 января 2018-го с вступлением в силу поправок к закону "Об информации", однако из-за отсутствия нужных подзаконных актов до сих пор не работает.

Согласно проекту правил, на который ссылаются "Известия", пользоваться мессенджером сможет только тот человек, на которого оформлен указываемый при регистрации в сервисе обмена сообщениями номер телефона. Удостоверять совпадение личности пользователя предстоит администрации "организатора распространения информации" и оператору мобильной связи.

Для этого сотовым компаниям придется доработать свои клиентские базы данных, добавив туда поля с указанием мессенджеров, которыми пользуется абонент, и уникальный код- идентификатор, присваиваемый пользователю мессенджером. Эту информацию, сказано в документе, будет передавать связистам администрация сервиса мгновенных сообщений.

Глава "Роскомнадзора" Александр Жаров заявил изданию, что "возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений". Правда, он не пояснил, как именно правительство собирается идентифицировать пользователей коммуникационных сервисов, не требующих привязки телефонного номера — например, Skype или Facebook Messenger.

Неясно также, как российские власти смогут заставить иностранные мессенджеры исполнять новые правила или предотвратить использование при регистрации в сервисах мгновенных сообщений SIM-карт зарубежных сотовых операторов. Если не решить эти проблемы, нововведения никак не помогут в борьбе с террористами и другими преступниками. Однако они наверняка облегчат правоохранительным органам и спецслужбам контроль за цифровыми коммуникациями обычных пользователей.