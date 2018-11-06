В России проведут эксперимент по использованию самоуправляемых автомобилей на дорогах общественного пользованиях. Проект постановления правительства по опытной эксплуатации "высокоавтоматизированных транспортных средств" на улицах Москвы и Татарстана (каких именно, не указано) разместил Минпромторг.

Испытания продлятся с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022-го. В рамках пилотного проекта робомашины, оснащаемые компьютерными системами, не требующими "физического воздействия со стороны водителя", будут передвигаться самостоятельно, без участия человека.

Тем не менее, для подстраховки за рулем будет находиться водитель, который должен вмешаться в управление при возникновении непредвиденной ситуации. Его также обяжут иметь при себе путевой лист с маршрутом следования, предварительно отправленным во ФГУП НАМИ и МВД. В документе сказано, что машина должна оснащаться системами видеорегистрации и кнопкой, позволяющей перевести беспилотник в ручной режим без отстегивания ремней безопасности.

К проекту допустят только крупные компании с уставным капиталом не менее чем в 100 миллионов рублей. Кроме того, каждая робомашина должна быть застрахована на 10 миллионов рублей. В случае ДТП ответственность понесет собственник транспортного средства.

Инициативу поддержали "Яндекс" (тестирует беспилотные шаттлы Toyota Prius в Иннополисе, около 35 км от Казани) и КамАЗ (разработчик беспилотных электробусов "Шатл"), пишет "Коммерсант". Однако президент компании Cognitive Technologies, которая занимается созданием технологий для беспилотного вождения, Ольга Ускова назвала проект "скандальным". По ее словам, документ готовился в интересах крупных компаний, включая "Яндекс", а из-за накладываемых финансовых ограничений в эксперименте не смогут принять участие стартапы.