Компания Apple сокращает объемы производства iPhone XR в условиях низкого спроса на "упрощенную" модель. Один из сборщиков устройств, тайваньская Hon Hai Precision Industry (торговая марка Foxconn), ранее зарезервировал под новинку около 60 производственных линий, но использует всего примерно 45, поскольку "заказчику пока не нужно больше". Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на собственные источники.

В результате Hon Hai сократила объемы выпуска iPhone XR примерно на 100 тысяч устройств в сутки, или на 20–25%. Аналогичным образом поступил другой сборщик "айфонов" — компания Pegatron, которая перестала наращивать объемы производства в ожидании дальнейших инструкций от Apple.

Вместе с этим компания Тима Кука попросила партнеров увеличить объемы производства подешевеших iPhone 8 и iPhone 8 Plus, вышедших в прошлом году. В США они стоят почти на 20% дешевле iPhone XR, цена которго начинается с $749, отмечает Nikke. По словам информаторов газеты, изначально Apple хотела выпустить в этом квартале 20 миллионов "восьмерок", но увеличила заказ до 25 миллионов штук.

В этом году компания Huawei два квартала кряду оказалась впереди Apple по количеству смартфонов, поставленных на мировой рынок. По данным IDC, в III-м квартале года китайская фирма отгрузила 52 миллиона устройств (на 32,9% больше, чем год назад), тогда как её американский конкурент — 46,9 миллиона (+0,5%).

iPhone XR — одна из трех моделей новых "айфонов", презентация которых прошла 12 сентября. В России "упрощенная" модель, оснащаемая 6,1-дюймовым ЖК-экраном и одинарной камерой, поступила в продажу 26 октября. За версию iPhone XR с 64 ГБ памяти просят 64 990 рублей, с 128 ГБ — 68 990 рублей, с 256 ГБ — 77 990 рублей.