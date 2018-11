Глава Tesla и Space X Илон Маск выложил в твиттере видео, снятое внутри тоннеля для транспортной системы The Loop, строящегося под Лос-Анджелесом. На 34-секундом ролике, снятом в "ускоренной" технике таймлапса, показано, какой путь будут преодолевать автономные пассажирские капсулы от центра города до международного аэропорта.

Строительством тоннеля занимается компания The Boring Company. Ранее Маск говорил, что The Loop позволит жителям Лос-Анджелеса добраться из центра города до любого терминала международного аэропорта LAX за 8 минут. Планируется, что новая сеть общественного транспорта будет состоять из электрокапсул, перевозящих по 16 пассажиров за раз. Помимо Лос-Анджелеса, подземная транспортная система строится в Чикаго.

Walked full length of Boring Co tunnel under LA tonight. Disturbingly long. On track for opening party Dec 10. Will be very one-dimensional.