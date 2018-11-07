Правительство определило каким образом мессенджеры будут проверять личность пользователей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Оно вступит в силу через полгода – 5 мая.

В документе сказано, что мессенджеры должны будут проверять личность пользователя с помощью номера телефона, с которым тот зарегистрировался. Проверять будут у сотовых операторов, которые должны будут поднять свои базы и дать ответ. Если оператор по какой-либо причине не подтвердил в течение 20 минут корректность номера и наличие данных его владельца, то мессенджер должен будет отказать человеку в обслуживании.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил газете "Известия", что такие меры необходимы для создания безопасной среды, мол возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов. Предполагается, что хранить все данные о пользователях и мессенджерах, в которых они зарегистрированы, будут сотовые операторы.

Между тем владелец самых популярных мессенджеров, Facebook заблокировал больше 100 аккаунтов прямо перед началом голосования на промежуточных выборах в США. Компания выпустила короткое заявление по этому поводу, в котором говорится, что под блокировку попали 30 аккаунтов в самом Facebook, часть из них велась на русском, часть на французском языке и 85 аккаунтов в Instagram, все они велись на английском. Подробности – в программе Вести.net.