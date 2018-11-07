Google Chrome будет бороться с назойливой рекламой и фишингом, причем довольно радикальными методами. Браузер, занимающий больше половины рынка, будет полностью блокировать всю рекламу на сайте, которую уличат в использовании подобных инструментов. Как обещают в Google новая схема заработает уже в следующем месяце с выходом 71 версии Chrome.

Работать система будет так: пользователи смогут пожаловаться в компанию на сайт, который использует один из попавших под ограничение подходов – обманные объявления, те что выдают себя за системные сообщения, невидимые кнопки, это когда вы кликаете по пустому вроде бы месту на сайте и тут же открывается новая страница, просто автоматическое перенаправление на другие сайты, фишинг и другие вредоносные или рекламные программные обеспечения.

После получение жалобы владельцам дадут 30 дней на исправление ситуации и если они ничего не изменят их ждет блокировка всей рекламы на сайте до тех пор, пока проблема не будет устранена. Подробности – в программе Вести.net.